Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, dönüşüm çalışmaları başlayan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesi yanında inşası süren 120 yatak kapasiteli sağlık tesisi projesini inceleyerek çalışmalardaki son durumu sahada takip etti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şehirde hayata geçirilen projeleri ve çalışmaları yakından takip ediyor.

'Sadece Hizmet Ettik' sloganıyla yapılan çalışmaların son durumunu izleyen Başkan Büyükakın, dün de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesi yanında hayata geçirilen sağlık tesisi projesini inceledi. Proje sahasını gezen Başkan Büyükakın, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden kapsamlı bilgi aldı. Büyükakın'a incelemeleri sırasında Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan eşlik etti.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALDI

Yer teslimi 20 Temmuz tarihinde gerçekleşen projede gelinen son durumu yerinde değerlendiren Başkan Büyükakın'a, projenin teknik detayları hakkında ve inşaat sürecine ilişkin kapsamlı bilgi verildi. Büyükakın, incelemeler kapsamında temel betonu tamamlanan ve subasman perde imalatı devam eden başhekimlik binası ile temel demir imalatı ve temel altı yalıtım çalışmalarının eş zamanlı sürdürüldüğü poliklinik binasındaki çalışmaları sahada değerlendirdi.

Yaklaşık 8 bin metrekare yapı alanına sahip olacak sağlık tesisi, 6 bin 200 metrekarelik poliklinik binası ile 1.800 metrekarelik başhekimlik binası olarak inşa ediliyor. Çelik konstrüksiyon sistemiyle inşa edilen 120 yatak kapasiteli tesisin, 2026 yılı içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor. Tesisin hizmete alınmasıyla birlikte, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başlayacak dönüşüm sürecinde yeni hastane binası tamamlanıncaya kadar sağlık hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülmesi sağlanacak. Böylece vatandaşlar, dönüşüm çalışmaları boyunca herhangi bir aksama yaşamadan modern ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmeye devam edecek.