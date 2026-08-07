Antalya Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Alanya ve Gazipaşa'da gerçekleşen yangın felaketinde zarar gören çiftçilere plastik sera naylonu desteğinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi, 14 üreticiye 24 bin 100 metrekarelik sera naylonu desteği sağladı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, geçtiğimiz günlerde Alanya ve Gazipaşa'da yaşanan yangın felaketinin kısa sürede önlenmesinde aktif rol alırken, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri de üreticilerin yardımına koştu.

Yangın bölgesinde kısa sürede hasar tespit çalışmalarını tamamlayan ekipler, üreticilere ihtiyaç duyduğu desteği ulaştırdı. Gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarının ardından, Alanyalı 6 çiftçiye yaklaşık 15 bin metrekare, Gazipaşalı 8 çiftçiye ise 9 bin 100 metrekare plastik sera naylonu desteği sağlandı.

Antalya'nın en önemli geçim kaynaklarından olan tarım üreticilerine, toplamda 24 bin 100 metrekare sera naylonu desteği sağlanmış oldu.

YARDIM KISA SÜREDE ULAŞTIRILDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda Ziraat Mühendisi olarak görev yapan Seyit Emre Bilici, '29 Temmuz gecesi Alanya'nın Yeşilöz mahallesinde büyük bir yangın meydana geldi.

Başarılı yangın söndürme çalışmalarının ardından Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak buraya gelip incelemelerde bulunduk. Seraları hasar gören çiftçilerimizin hasar tespit çalışmalarını yaptık. 5 gün sonra da Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, yangında zarar gören çiftçilerimize sera naylonlarını teslim etmeye geldik. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz' şeklinde konuştu.