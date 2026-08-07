Ankara'da Keçiören Belediyesi, yaz döneminde ilçe genelinde düzenlenen Kur'an kurslarına katılan çocuklara yönelik ikram desteğinde bulunuyor.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediye zabıta ekipleri, kurslarda eğitim gören öğrencilere poğaça ve meyve suyu ikram ederek yaz boyunca devam eden eğitim faaliyetlerine katkı sağlıyor.

Yaz Kur'an kurslarında öğrenciler Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmenin yanı sıra; ahlak, saygı, sevgi, yardımlaşma ve hoşgörü gibi toplumsal yaşamın temel değerleri hakkında da eğitim alıyor. Çocuklar, kurslar sayesinde arkadaşlık bağlarını güçlendirirken yaz tatillerini verimli değerlendirme ve sosyal yönlerini geliştirme fırsatı buluyor.

Keçiören Belediyesi de bu sürece sunduğu ikram desteğiyle çocukların kurs ortamında keyifli vakit geçirmelerine katkı sağlıyor. Kurslarda oluşturulan sıcak ve samimi atmosferden memnuniyet duyduklarını ifade eden öğrenciler, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'a teşekkür etti.