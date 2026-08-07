Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in göreve başlamasının ardından 19 ilçede sürdürülen çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Ünye ve Kumru ilçelerinde yürütülen arıtma tesisi modernizasyon çalışmalarında önemli mesafe kat edildi.

ORDU (İGFA) - OSKİ Genel Müdürü Murat Us, Genel Müdür Yardımcısı Okan Karadağ ile Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı ve Projeler Dairesi Başkanı Tolga Şimşek'in de katılımıyla Ünye ve Kumru'da devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı.

ÜNYE VE KUMRU'DA MODERN TESİSLER HİZMETE HAZIRLANIYOR

Genel Müdür Murat Us, Ünye'de arıtma tesisi modernizasyon çalışmalarıyla tesisin işletme kapasitesinin artırılacağını, mevcut sistemlerin daha verimli hale getirileceğini ve arıtma süreçlerinin günümüz teknolojisine uygun şekilde yenileneceğini belirtti.

Yaklaşık 90 milyon liralık yatırımla baştan sona yenilenen Kumru İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde devam eden çalışmaları değerlendiren Murat Us, modernizasyonun tamamlanmasıyla birlikte ilçeye uzun yıllar hizmet verecek güçlü, güvenli ve sürdürülebilir bir içme suyu altyapısının kazandırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

KALİTELİ, GÜVENLİ VE KESİNTİSİZ HİZMET

Ordu genelinde devam eden altyapı yatırımlarına verdiği destek dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür eden OSKİ Genel Müdürü Murat Us, çalışmaların planlanan iş programına uygun şekilde ilerlediğini ifade ederek yatırımların tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların daha kaliteli, güvenli ve kesintisiz hizmet alacağını söyledi.