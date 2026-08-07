Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın eşi Arbil Akın, Ayvalık'ta kadın muhtarlar ve muhtar eşleriyle kahvaltı programında bir araya geldi.

BALIKESİR (İGFA) - Kentin her noktasında kadın kooperatiflerinden derneklere, muhtarlardan iş dünyasına kadar birçok alanda kadınlarla buluşmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın eşi Arbil Akın, Ayvalık'ta kadın muhtarlar ve muhtar eşleriyle bir araya geldi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Erkan Uzun'un da yer aldığı buluşmada mahallelerin ihtiyaç ve talepleri ile ortak hedefler konuşuldu.

Birlikte olmanın ve dayanışmanın gücüne inandığını söyleyen Arbil Akın, kadın muhtarlar ve muhtar eşlerinin mahallelerin en güçlü sesi olduğunu dile getirdi.

'KADININ ELİNİN DEĞDİĞİ HER YER GÜZELLEŞİR'

Ayvalık'ta da kadın muhtarlar ve muhtar eşleriyle bir araya gelen Arbil Akın, 'Hayatın her alanında kadının elinin değdiği her yer güzelleşir. Hem yaşanabilir hem de huzurlu bir gelecek için kadınların yaşamın her alanında daha etkin olması gerektiğini düşünüyorum. Ayvalık gibi turizm cenneti güzel ilçemizde kadın muhtarlarımız ve muhtar eşlerimiz mahallelerin güçlü sesidir. Vatandaşların taleplerini, isteklerini doğrudan çözüme kavuşturmak için büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Verdikleri emekte her zaman yanlarındayız. Birlikte daha çok güzel işler başaracağımıza, kadınların gücünü Balıkesir'in her köşesinde hissettireceğimize yürekten inanıyorum. Birlikte olmanın ve dayanışmanın gücüne inanıyor, bu güzel buluşma için kendilerine gönülden teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.