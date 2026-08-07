Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sürüş güvenliği ve konforunun artırılması amacıyla Başiskele Seymen ile Karamürsel battı çıktı tünellerindeki aydınlatma sistemlerini bakımdan geçirdi. Çalışmalar kapsamında yüzlerce projektörün yanı sıra elektrik tesisatları, panolar, acil aydınlatma kitleri ve otomasyon sistemi kontrol edildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ulaşım yapılarının güvenli ve kesintisiz hizmet vermesi için bakım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü ekipleri, Başiskele Seymen ve Karamürsel battı çıktı tünellerinde kapsamlı aydınlatma bakımı gerçekleştirdi. Gece saatlerinde yürütülen çalışmalarla tünellerin aydınlatma altyapısı kontrol edilerek tespit edilen arızalar giderildi.

SEYMEN'DE 54 PROJEKTÖR BAKIMDAN GEÇTİ

Başiskele Seymen Battı Çıktı Tüneli'nde bulunan 54 projektörün genel bakımı yapıldı. Işık verimini olumsuz etkileyen kirlenmeye karşı projektörlerin camları temizlenirken, arızalı olduğu belirlenen 12 projektör ekipler tarafından onarılarak yeniden devreye alındı. Çalışmalar kapsamında tünelin elektrik tesisatı ve panoları da ayrıntılı şekilde kontrol edilerek gerekli bakımlar tamamlandı.

KARAMÜRSEL'DE 614 AYDINLATMA EKİPMANI KONTROL EDİLDİ

Karamürsel Battı Çıktı Tüneli'nde ise 536 projektör ile acil durumlarda güvenli görüş sağlayan 78 acil aydınlatma kitinin genel bakımları gerçekleştirildi. Kontroller sırasında tespit edilen arızalar giderilerek aydınlatma ekipmanlarının sorunsuz şekilde çalışması sağlandı.

OTOMASYON SİSTEMİNE DE KAPSAMLI BAKIM

Karamürsel Battı Çıktı Tüneli'ndeki aydınlatmaların devreye girip çıkmasını sağlayan otomasyon sistemi de ekipler tarafından bakımdan geçirildi. Sistemin genel kontrolleri yapılarak tünel aydınlatmasının düzenli ve kesintisiz çalışması güvence altına alındı. Büyükşehir ekipleri, sürücülerin tünellerde daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması için aydınlatma sistemlerine yönelik bakım ve onarım çalışmalarına kent genelinde devam edecek.