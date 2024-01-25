Yeniden Refah Partisi Giresun Belediye Başkan Adayı Mesut Aydın devam eden seçim çalışmaları ve saha izlenimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

‘31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri ile başta Giresun ve tüm ülkede Milli Görüş Belediyeciliğine kati bir dönüş olacağından hiç şüphem yok’ diyen Aydın sözlerini de şöyle devam etti:

‘Giresun'un sokaklarına hâkimiz. Bu hâkimiyet; gönül hâkimiyetidir, dertleri ile dertlendiğimiz, çözüm yollarının her türlüsünü bulmak için gayret gösterdiğimiz vatandaşlarımızın sıkıntılarını olan hâkimiyetimizdir.

Milli Görüş, zorluklarla mücadelenin mayası olduğunu geçmişte ispat etmiştir. Bugün de ispat edecek güçtedir.

Memleketime, Giresun’uma olan muhabbet ve hizmet gayretiyle koşturduğu mesailerimin nihayetinde; il yönetimimizin teklifleri ile siyasi ajandamda özümden yeni bir sayfa açıldı.

Liderimiz Doktor Fatih Erbakan Bey'in dikkatlerini çeken şevk ve isteğimiz neticesinde ve tensipleri doğrultusunda Giresun Belediye Başkan Adayı oldum ve saha çalışmalarında daha net bir şekilde gördüm ki; vatandaş Milli Görüşü özlüyor, istiyor, bağrına basıyor.

Giresun sokaklarına olan gönül hâkimiyetimizi yerel seçimlerden Milli Görüş Belediyeciliği ile taçlandırmak

için gece gündüz koşturuyoruz.

Giresunlu kardeşlerimizin inanılmaz teveccüh ve desteğiyle karşılaşıyoruz. Bu da inancımızı ve motivasyonumuzu arttırıyor’ dedi.