Açılmadan önce kamuoyuna “ücretsiz olacak” denilen Ege’yi Akdeniz’e bağlayan Göcek Tüneli’ne son bir yılda yapılan 3. Zamma karşı bir tepki de, Yeniden Refah Partisi Muğla İl Teşkilatından geldi.AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Göcek Tüneli girişinde basın toplantısı düzenleyen Yeniden Refah Partisi Muğla İl Teşkilat Başkanı Kadir Ali Selçuk, yaşanan ekonomik krizin yapılan zamlar ve küçük esnafa kesilen cezalarla giderilemeyeceğine dikkat çektiği açıklamasında: “Ülkemiz ağır ekonomik sorunlarla mücadele ediyor. Maalesef ekonomi yönetimimizin milletimizle bağı kopmuştur. Her gün her şeye zam, adeta sağanak şeklinde yağıyor. Milletimiz geçim zorluğu yaşıyor, sosyal felaketler, kültürel bunalımlar meydana geliyor. tüm bunlar yaşanırken bilhassa turizm esnafımızın taşımacılık yapan kardeşlerimizin ve vatandaşlarımızın kullandığı Göcek tüneline yıl içinde 3. Kez zam gelmiştir!..

Partili firmalara vergi indirimi sağlayan ekonomi yönetimine soruyoruz: Göcek tüneline yaptığınız zamlarla mı, küçük esnafa vergi cezalarıyla mı ekonomiyi düzelteceksiniz?..

KAMU İSRAFINI ÖNLEYİN KRİZ BİTSİN Mesela gündeminizde kamuda israfını önleyecek adımlar var mı?.. Devasa bütçelere ulaşan kamu harcamalarından vazgeçecek misiniz, uçak filolarınızı azaltacak mısınız?

Sorunun cevabı nettir bize göre ve genel başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ın ifade ettiği gibi artık değişim gereklidir erken seçim şarttır. Yeniden Refah partisi Muğla il Teşkilatı olarak; Muğlalı hemşerilerimizin her sorunuyla ilgilenecek, kamuoyuna taşıyacağız!.. Değerli hemşerilerimiz: Yeniden Refah Partisi liyakatlı ekonomi ekibiyle; yolsuzluk rüşvet gibi toplumu çürüten hastalıklara son verecek ülkemizin ekonomisi ayağa kaldıracaktır, Allah’ın izniyle.” dedi.