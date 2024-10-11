Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda terörist başı Öcalan’ın PKK’lı teröristlerle görüşmesine izin verildiğini ve bunun sonuçlarının neler olacağını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, İmralı’da hükümlü bulunan Öcalan’a Kandil’deki PKK’lılar ile konuşma izni verildiğini öne sürerek, "Öcalan, PKK’lılara silahları bırakmayı konuşmanın zamanının geldiğini söylemiş. Türkiye’ye yine bir tuzak kuruluyor" uyarısında bulundu.

"PKK ile uzlaşmak demek; Suriye’de PKK/YPG’nin devlet kurmasına izin vermek demek" diyen Prof. Dr. Özdağ, "PKK ile uzlaşmak demek; Kilit Pençe Harekatı ile amaçlanan Kuzey Irak ve Kuzey Suriye arasında Türkiye ile Irak’ın doğrudan temas kuracağı bir coğrafya oluşturma çabalarını sonlandırmak demek. PKK ile uzlaşmak demek; Türkiye’nin çok uluslu bir yapıya dönüşmesini anayasal olarak geçmesini kabul ederken, PKK’nın Suriye’de devlet kurmasını ve Irak’ın bölünerek kuzeyinde Kürdistan devletinin kurulmasını kabul etmek demek. PKK ile uzlaşmak demek; zamana yayılmış parçalanma demek. Zafer Partisi terör ile el sıkışmayacak, demografik işgali kabul etmeyecek, Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin yıkılmasına izin vermeyecek" diye konuştu.

https://twitter.com/umitozdag/status/1844626044436767144