Yeniden Refah Partisi Başkanı Fatih Erbakan Yerel Seçimlerle ilgili beklenen ittifak kararını açıkladı. Ak Parti ile yapılan 5 görüşmede gerekli yakınlığı göremediklerini ifade eden Erbakan "Kendi adaylarımızla seçime girip gücümüzü göstermek istiyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart Yerel Seçimleri’ne ittifaksız gireceklerini, Ankara, İstanbul ve İzmir’de aday çıkaracaklarını açıkladı.

Genel seçimlerde Cumhur İttifakı’nı destekleme kararı alan Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlere ayrı giriyor. Partinin lideri Fatih Erbakan, milletin ve teşkilatların ittifak istemediğini söyledi:

“Milletimiz ittifak yapmamızı istemiyorlar. Halbuki 14 Mayıs’ta milletimiz Yeniden Refah Partisi’nin fedakarlık yaparak Cumhur İttifakı’nın içinde yer aldı. Teşkilatlarımız bu seçimlerde ittifak içinde yer almamızı istemiyor.”

Erbakan, “Bugün Türkiye’nin en hızlı büyüyen, en dinamik, en canlı partisi. Bunu nereden biliyoruz? Birbirinden kıymetli favori belediye başkan adaylarımızla seçimlere giriyoruz. Şanlıurfa’da, Elazığ’da, Samsun’da, Kocaeli’nde iddialıyız” dedi.

Cumhur İttifakı’nı eleştiren Erbakan ittifak yapmayacaklarını şöyle açıkladı:

“Özellikle bir ittifakın, Cumhur İttifakı’nın içinde yer alıp almayacağımız merak ediliyor. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde YRP olarak kendi amblemimizle Cumhur İttifakı’nın içinde yer aldık. Ülkemizin sadakatini düşündüğümüz için yer aldık. Milletimizin bizden beklentisi de bu yöndeydi. Kendi düşüncelerimizi bir kenara bıraktık. Adaylığımızı açıklamamıza rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hayrına çekildik. Mutabakat metnimizi ortaya koyduk, ilkelerimizden taviz vermeyeceğimizi ortaya koyduk. Ancak maalesef 14 Mayıs seçimlerinde ortaya koyduğumuz mutabakat metninin tersi ortaya konulmuştur. Milyonlarca emeklinin içinde bulunduğu durum, mutabakat metnine uyulmadığını görüldü. Bu seçimin 14 Mayıs seçiminden çok farklı olduğunu gördük. Milletimiz ittifak yapmamızı istemiyorlar. Halbuki 14 Mayıs’ta milletimiz Yeniden Refah Partisi’nin fedakarlık yaparak Cumhur İttifakı’nın içinde yer aldı. Teşkilatlarımız bu seçimlerde ittifak içinde yer almamızı istemiyor.”

Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan açıklamasında özetle şu ifadelere yer verdi: Dolayı da ortada bir beka meselesi yok bizim birinci önceliğimiz ve bütün partilerin de birinci önceliği olması gereken belediyelerde bugüne kadar yapılan yanlışların düzeltilmesi milletimizin şikayetlerinin sıkıntılarının giderilmesi tertemiz bir belediyecilik anlayışının ortaya konması, bağımsız bir siyasi parti olarak bu seçimde ilk belediyelerimizi kazanmayı ve kendi belediyecilik anlayışı uygulayıp milletimize kendimizi göstermey hedefliyoruz.

BÜTÜN SEBEPLERE RAĞMEN MASAYI DAĞITAN TARAF OLMAK İSTEMEDİK

Milletimizin derdine derman olmayı hızla büyüyen üye sayısı katlanarak artan Refah olarak bir de PKK meselesi olarak görmediğimiz bir seçimde kendi adaylarımızla seçime girmeyi ve gücümüzü göstermeyi istiyoruz. Bu da her siyasi partinin en doğal bir hakkıdır. Dördüncü önemli bir hususta 14 Mayıs seçimlerinde ki blok, bu seçimlere bir ittifak halinde girmiyor. Hepsi ayrı kendi adayları ile bağımsız bir şekilde giriyorlar.

Karşı blokta böyle bir kenetlenme böyle bir iltifat yoksa bu tarafta da bir ittifakın yapılması çok ciddi bir önem arz etmiyor.

Beşinci husus partimiz ile Ak Parti yetkilileri arasında geçen görüşmelerde Ak Parti heyetinin partimize bizlere adil ve dengeli bir teklifle gelmediğini görmüş bulunmaktayız.

Biz bütün bu sebeplere rağmen masayı dağıtan bir taraf olmak istemedik, toptan bir anlayışa ön yargılı bir anlayışa sahip olmadık iyi niyetle bu teklifi görüşme talebini kabul ettik.

AK PARTİDEN ADİL VE MAKUL BİR YAKLAŞIM GÖRMEDİK

Bu değerlendirmeleri bu görüşmeleri yaptık ancak adil ve dengeli bir teklifle karşılaşmadığımızı ifade etmek istiyorum.

İstanbul’da ve Ankara’da istiyoruz İstanbul’un ve Ankara’nın CHP zihniyetinden geri alınmasını istiyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak atacağımız adımlar adil ve makul çerçevede adımlar. İttifak bir birliktelik olacaksa bir teklifle gelinmişse bir orta noktada buluşulması her iki tarafın da fedakarlıklar yapması, adil ve makul bir çerçevede mutabakata varılması gerekirdi. Ancak maalesef muhataplarımızdan bu şekilde bir yaklaşımı yapılan tam beş görüşmede de göremediğimizi ifade etmek isterim. Gelinen noktada bütün bu sebepler nedeniyle Ak Parti ile 31 Mart yerel seçimlerinde ittifak yapmamak Ankara, İstanbul ve İzmir’de de kendi adaylarımız var. Bunları da önümüzdeki günlerde açıklayacağız."

AKP ile görüşme

AKP’li yetkililerin talebi üzerine AKP ile Yeniden Refah Partisi 1 Ocak akşamı görüştü. Görüşmeye AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, YRP’den ise Genel Başkan Yardımcıları Doğan Bekin ile Nureddin Gül katıldı. Basına kapalı olan görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Görüşmenin ardından Doğan Bekin gazetecilerin “Karşı taraftan bir isteğiniz oldu mu? Onların sizden bir isteği oldu mu?” sorusuna, “Yok. Zaten bu konularla ilgili dört turlu görüşmeler yapıldı. Son olarak gözden geçirildi bazı şeyler. Üzerinde son rötuşlar yapıldı bazı şeylerin. Genel başkanlar düzeyinde artık nasıl bir karar verilecekse biz de ona uyacağız” yanıtını vermişti.

Ertelenen açıklama

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, 30 Ocak’ta yaptığı açıklamada İstanbul’daki basın toplantısını şöyle duyurmuştu:

“İttifak görüşmeleri yapıldı. Heyetler arasındaki görüşmeler tamamlandı. Bundan sonrası için ittifak görüşmeleri ya da heyetler arasında yeni bir buluşma, yeni bir görüşme yapmaya doğrusu gerek kalmadı. Nihai kararını önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayacaktır. 31 Mart yerel seçimlerine yönelik ittifak arayışlarına ilişkin Yeniden Refah Partisi’nin görüş ve yaklaşımı Genel Başkanımız sayın Fatih Erbakan tarafından cuma günü saat 14.30’da İstanbul’da düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacaktır.”