Siyaset gündeminde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mutlak Butlan Kararıyla CHP'nin başına Kemal Kılıçtaroğlu'nun atansanın ardından Özgür Özel ekibi ve destekçilerinin istifa ederek kurdukları Yeni Parti'ye geçen eski CHP'li Manisa Yeni Parti İl Başkanı İlksen Özalper, yürütülen adli soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen işlem sonrası emniyete götürülen Özalper'in ifade işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın ilgili cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde yürütüldüğü öğrenildi. Dosyanın kapsamına ilişkin resmi makamlar tarafından ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.

İlksen Özalper, CHP'den ayrıldıktan sonra kurulan Yeni Parti'ye katılmış ve partinin Manisa İl Başkanlığı görevini üstlenmişti. Gözaltı kararı, partinin kuruluş sürecinin ardından teşkilata yönelik ilk önemli adli işlem olarak değerlendiriliyor.

Soruşturma kapsamında dijital materyaller ve bazı evrakların incelenmek üzere muhafaza altına alındığı öğrenilirken, adli sürecin soruşturmanın ilerleyen aşamalarında netlik kazanması bekleniyor.

Yeni Parti yönetiminin konuya ilişkin değerlendirme hazırlığında olduğu, resmi açıklamanın soruşturmanın seyri doğrultusunda kamuoyuyla paylaşılmasının beklendiği ifade ediliyor.

Özalper'in emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık tarafından verilecek karar doğrultusunda serbest bırakılıp bırakılmayacağı veya adliyeye sevk edilip edilmeyeceği netleşecek.

Not

Haberde yalnızca kamuoyuna yansıyan olay aktarılmıştır. Gözaltı kararı, hukuken kişinin suçlu olduğu anlamına gelmez. Nihai değerlendirme, yürütülen adli soruşturma ve yargılama sürecinin sonucunda belirlenecektir.