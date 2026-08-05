GİRESUN – Giresun'un eğitim tarihinde önemli bir yere sahip olan Tarihi Giresun Ticaret Lisesi için alınan kütüphane kararına yönelik tepkiler büyüyor. Okulun mezunları, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda Giresunlu vatandaş, tarihi yapının müze olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunarak yetkililere çağrıda bulundu.

Yıllardır okulun müzeye dönüştürülmesi için mücadele ettiklerini belirten mezunlar, bugüne kadar yürüttükleri çalışmaların görmezden gelindiğini ifade ederek kararın yeniden gözden geçirilmesini istedi.

"Bu Bina Sadece Bir Okul Değil, Giresun'un Hafızasıdır"

Giresun Ticaret Lisesi Mezunları adına yapılan açıklamalarda, tarihi okulun yalnızca eğitim veren bir bina olmadığı, aynı zamanda kentin kültürel ve sosyal hafızasının önemli parçalarından biri olduğu vurgulandı.

Mezunlar, okulun müzeye dönüştürülmesinin hem geçmişe vefa hem de gelecek nesillere bırakılacak önemli bir kültürel miras olacağını belirterek şunları dile getirdi:

"Bizler 2019 yılından bu yana tarihi Giresun Ticaret Lisemizin müze olması için mücadele ediyoruz. Giresun'daki çok sayıda sivil toplum kuruluşuyla bu konuda ortak görüş oluşturduk. Amacımız sadece bir bina değil, Giresun'un eğitim tarihini yaşatacak kalıcı bir eser kazandırmaktır."

15 Bin İmza Toplandı

Açıklamalarda, okulun müzeye dönüştürülmesi amacıyla geniş katılımlı bir imza kampanyası düzenlendiği, yaklaşık 15 bin imzanın toplandığı ifade edildi.

Mezunlar, dönemin milletvekilleri, öğretmenler ve çok sayıda vatandaşın desteğiyle yürütülen kampanyanın ardından olumlu gelişmeler yaşandığını ancak sürecin daha sonra yeniden başa döndüğünü öne sürdü.

Yapılan açıklamada şu ifadeler dikkat çekti:

"Bir kez müze kararı alındı. Daha sonra bunun yeterli olmadığı söylenerek ikinci kez aynı süreci yaşamamız istendi. Yıllardır aynı mücadeleyi tekrar tekrar vermek zorunda bırakılıyoruz."

Kütüphane Kararı Tepki Çekti

Okulun kütüphaneye dönüştürülmesi yönündeki kararın, mezunlar ve sivil toplum kuruluşları arasında hayal kırıklığı yarattığı belirtildi.

Tepkilerini dile getiren mezunlar, Giresun'da yeni kütüphanelerin yapılabileceğini ancak tarihi Ticaret Lisesi'nin taşıdığı kültürel değer nedeniyle müze olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Açıklamada şu çağrı yapıldı:

"Biz kütüphaneye karşı değiliz. Ancak bu tarihi okulun kimliğine en uygun kullanım şekli müzedir. Giresun'un eğitim geçmişini anlatacak bir müze, gelecek kuşaklar için çok daha değerli olacaktır."

STK'lar Ortak Görüşte: "Müze Olmalı"

Edinilen bilgilere göre Giresun'da faaliyet gösteren çok sayıda sivil toplum kuruluşunun da tarihi yapının müzeye dönüştürülmesi yönünde ortak görüş bildirdiği ifade edildi.

Kentin kültürel mirasının korunması gerektiğini savunan STK temsilcileri, tarihi yapıların özgün kimlikleriyle yaşatılmasının şehir belleği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Gazetecilere Teşekkür

Müze talebini kamuoyuna taşıyan mezunlar, süreci yakından takip ederek haberleştiren basın mensuplarına da teşekkür etti.

Özellikle Gazeteci Cahit Akdoğan başta olmak üzere konuyu gündemde tutan yerel basın kuruluşlarının kamuoyu oluşturulmasına önemli katkı sunduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Sesimizi Giresun halkına duyuran başta Gazeteci Cahit Akdoğan olmak üzere tüm gazetecilere ve medya kuruluşlarına Giresun Ticaret Lisesi Müze Yapma Kurulu olarak teşekkür ediyoruz."

"Müze Olana Kadar Mücadele Sürecek"

Mezunlar, öğretmenler ve destek veren sivil toplum kuruluşları mücadeleden vazgeçmeyeceklerini belirterek yetkililere son kez çağrıda bulundu.

Açıklamanın sonunda şu mesaj verildi:

"Tarihi Giresun Ticaret Lisesi'nin müze olması sadece mezunların değil, tüm Giresun'un ortak talebidir. Bu tarihi yapı müze olana kadar demokratik ve hukuki zeminde mücadelemizi sürdüreceğiz."

Gözler Yetkililerde

Kamuoyunda yankı uyandıran tartışmanın ardından gözler şimdi ilgili kurumların atacağı adımlara çevrildi. Mezunlar ve sivil toplum kuruluşları, tarihi yapının geleceğine ilişkin kararın yeniden değerlendirilmesini ve okulun Giresun Eğitim Tarihi Müzesi olarak hizmet vermesini talep ediyor.