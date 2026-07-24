Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kayıtlarında yapılan güncellemeyle YENİ Parti, resmen ana muhalefet partisi olarak yer aldı. Meclis'teki grup yapısında da buna bağlı olarak değişiklik yaşandı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kayıtlarında yapılan güncellemenin ardından YENİ Parti, resmen ana muhalefet partisi oldu.

TBMM'nin resmi kayıtlarında yapılan değişiklikle birlikte YENİ Parti, Meclis'te ana muhalefet partisi olarak yer almaya başladı. Böylece Meclis'teki siyasi parti sıralaması ve grup yapısı da yeni duruma göre güncellendi.

YENİ Parti'nin ana muhalefet statüsü kazanmasıyla birlikte, TBMM'deki grup faaliyetleri ve Genel Kurul'daki oturma düzeni de yeni siyasi tablo doğrultusunda şekillenmesi beklenirken, parti yönetiminin önümüzdeki günlerde TBMM'de grup çalışmalarına başlaması, yeni yönetim kadrosunun ise görev dağılımını tamamlayarak çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.

Kayıtlara yansıyan değişiklikle birlikte YENİ Parti, Meclis'te resmen ana muhalefet görevini üstlenen siyasi parti konumuna geldi.

İşte TBMM'deki sandalye dağılımı ile partilerin cinsiyetlerine göre dağılımları şöyle: