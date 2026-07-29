CHP'li Halil As, parti bünyesinde "İkinci Yüzyıl Stratejik Araştırmalar Merkezi" kurulmasını önerdi. Kılıçdaroğlu'na sunulması planlanan öneride, ekonomi, dış politika, savunma, yapay zekâ ve ulusal güvenlik gibi alanlarda bilimsel çalışmalar yürütecek bir düşünce kuruluşunun oluşturulması istendi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde dikkat çeken bir öneri gündeme geldi. CHP'li Halil As, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında partinin politika üretme kapasitesini güçlendirmek amacıyla "İkinci Yüzyıl Stratejik Araştırmalar Merkezi" kurulmasını önerdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulacak öneriye göre kurulacak merkez, yalnızca parti politikalarının hazırlanmasına destek vermekle kalmayacak, Türkiye'nin geleceğine ilişkin stratejik alanlarda da bilimsel araştırmalar ve politika raporları hazırlayacak.

As, kurulmasını önerdiği merkezin yalnızca klasik politika alanlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kurulacak merkez; ekonomi, hukuk, eğitim, sağlık, tarım ve yerel yönetimlerin yanı sıra savunma sanayii, dış politika, diplomasi, jeopolitik gelişmeler, ulusal güvenlik, enerji güvenliği, dijital dönüşüm, yapay zekâ ve siber güvenlik gibi Türkiye'nin geleceğini doğrudan etkileyecek alanlarda bilimsel araştırmalar ve stratejik analizler hazırlayabilir. Hazırlanacak raporlar ve politika notları, hem parti politikalarının gelişimine hem de karar alma süreçlerine önemli katkılar sağlayacaktır."

Akademisyenler ve uzmanlar aynı çatı altında

Merkezin farklı alanlardan uzman isimleri bir araya getirmesi gerektiğini vurgulayan As, "Akademisyenleri, uzmanları, eski diplomatları, emekli bürokratları, savunma ve güvenlik alanında görev yapmış isimleri, yerel yönetim temsilcilerini ve genç araştırmacıları aynı çatı altında buluşturacak bir yapı oluşturmalıyız. Böyle bir merkez, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal hafızasını güçlendirecek, düzenli olarak hazırlanacak raporlar ve politika notlarıyla hem karar alma süreçlerine hem de kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine katkı sunacaktır” ifadelerini kullandı.

Halil As, önerisini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmesi için şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı, geleceği planlayan, bilimsel veriler ışığında politika üreten ve ortak aklı esas alan kurumsal yapılara ihtiyaç duymaktadır. Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında kurulabilecek 'İkinci Yüzyıl Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin partimizin politika üretim kapasitesini güçlendireceğine ve Türkiye'nin geleceğine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu önerimi Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun takdirlerine ve kamuoyunun değerlendirmesine saygıyla sunuyorum.""