ANKARA – Türkiye’de terörle mücadelede yeni bir dönemin kapısını aralayacağı belirtilen “Terörsüz Türkiye Çerçeve Yasa Teklifi”, 360 milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunuldu. Geniş siyasi destekle hazırlanan teklifin, güvenlik politikaları, toplumsal barış, rehabilitasyon süreçleri ve demokratikleşme adımlarını içeren kapsamlı düzenlemeler getirmesi bekleniyor.

Meclis’e sunulan teklifin önümüzdeki günlerde ilgili komisyonlarda ele alınacağı, ardından Genel Kurul gündemine taşınacağı öğrenildi. Siyasi partiler ise teklifin içeriğine ilişkin farklı değerlendirmelerde bulundu.

Güvenlik ve Toplumsal Bütünleşme Bir Arada

Yasa teklifinde; terör örgütlerine katılımın önlenmesi, örgütten ayrılan kişilerin topluma kazandırılması, terörden etkilenen bölgelerde ekonomik ve sosyal kalkınmanın desteklenmesi, mağdur vatandaşların haklarının korunması ve güvenlik birimlerinin koordinasyonunun güçlendirilmesine yönelik düzenlemelerin yer aldığı ifade ediliyor.

Teklif kapsamında ayrıca;

Gençlerin radikalleşmesini önleyici sosyal projeler,

Eğitim ve istihdam destek programları,

Terörden zarar gören vatandaşlara yönelik yeni sosyal politikalar,

Yerel yönetimler ile merkezi idare arasında koordinasyon mekanizmaları,

Şiddetin tamamen reddedilmesine dayalı toplumsal uzlaşı çalışmaları

gibi başlıkların da değerlendirileceği belirtiliyor.

AK Parti: “Türkiye Yeni Bir Eşiğe Gelmiştir”

AK Parti kaynakları, teklifin temel amacının terörün her türlüsünden arındırılmış bir Türkiye hedefini güçlendirmek olduğunu belirtti. Parti temsilcileri, güvenlik politikalarının yanı sıra sosyal ve ekonomik adımların da önemli olduğuna dikkat çekerek, “Terörün oluşturduğu maliyetlerin ortadan kalkmasıyla Türkiye, kalkınma ve demokrasi alanında yeni bir döneme girebilir” değerlendirmesinde bulundu.

MHP: “Milli Birlik ve Kardeşlik Vurgusu”

MHP cephesi ise teklifin milli birlik ve beraberlik açısından önemli olduğunu ifade etti. Parti yetkilileri, terörün tamamen sona erdirilmesinin Türkiye’nin iç huzuru ve bölgesel gücü açısından stratejik bir kazanım olacağını belirterek, devletin kararlı mücadelesinin sürmesi gerektiğini vurguladı.

CHP: “Şeffaflık ve Hukuk Vurgusu”

CHP kanadından yapılan değerlendirmelerde ise sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiği belirtildi. Parti temsilcileri, Meclis’in merkezde olduğu, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı ve toplumsal mutabakatı esas alan bir yaklaşımın önemine dikkat çekti.

CHP’li isimler, düzenlemelerin ayrıntılarının kamuoyuyla paylaşılmasının ve tüm siyasi partilerin görüşlerinin alınmasının demokratik açıdan gerekli olduğunu ifade etti.

DEM Parti: “Demokratik Zemin Güçlenmeli”

DEM Parti temsilcileri ise terörün sona ermesinin toplumsal barış açısından önemli olduğunu belirtirken, demokratik siyasetin güçlendirilmesi, temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi ve Meclis çatısı altında uzlaşma kültürünün geliştirilmesi gerektiğini savundu.

İYİ Parti ve Diğer Muhalefet Partileri

İYİ Parti başta olmak üzere bazı muhalefet partileri ise teklifin ayrıntılarının dikkatle incelenmesi gerektiğini belirterek, milli güvenlik konularında hassasiyet gösterilmesi çağrısında bulundu.

Partiler, terörle mücadelenin tavizsiz sürdürülmesi gerektiğini ifade ederken, düzenlemelerin anayasal çerçeve içinde değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Gözler TBMM’de

360 milletvekilinin imzasıyla Meclis’e sunulan teklif, siyasi açıdan geniş bir mutabakat zemini oluşturup oluşturamayacağı açısından da dikkatle takip ediliyor. Teklifin komisyon sürecinde değişikliklere uğrayabileceği, farklı siyasi partilerin önerilerinin de metne yansıyabileceği belirtiliyor.

Türkiye’nin uzun yıllardır mücadele ettiği terör sorununun kalıcı şekilde sona erdirilmesine yönelik atılacak adımların, yalnızca güvenlik politikalarıyla değil; demokrasi, ekonomi, hukuk ve toplumsal bütünleşme başlıklarıyla birlikte ele alınmasının önem taşıdığı ifade ediliyor.

Önümüzdeki günlerde TBMM’de başlayacak görüşmelerin, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda yeni bir siyasi tartışma ve uzlaşı sürecini beraberinde getirip getirmeyeceği merakla bekleniyor.