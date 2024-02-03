Yeniden Refah Partisi Giresun Belediye Başkan Adayı Mesut Aydın seçim çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor.

'Giresun'da izimizin olmadığı hiçbir nokta kalmayacak. Çalmadık kapı, sıkmadık el, girmedik gönül bırakmayacağız' diyen YRP Giresun Belediye Başkan Adayı Mesut Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

‘Milli Görüş Belediyeciliği'ni Giresun'umuza kazandırmak için çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda destek ve teveccühleriyle hep yanımızda olan değerli Giresunlulara sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Saha çalışmalarımız da dur durak bilmiyor ve muazzam bir ilgi ile karşılaşıyoruz.

Liderimiz Dr. Fatih Erbakan Bey'in Giresun'u son ziyaretlerinde dile getirdiği ifadeler ile; ‘Milli Görüş Belediyeciliği'nin; haktan yana, adaletten yana, üretimden yana olan tavrını Giresun'umuzda hayata geçirmek boynumuzun borcudur.’

Partimizin, memleketimizi Yeniden Refah'a; ekonomik ve sosyal olarak yeniden huzura kavuşmak için bütün programları hazırdır ve ülke sathında kurtuluş bildirisi gibi yayılmaktadır.

Biz de partimizin programlarını ilimizin yerel dinamiklerini ve hizmet ağlarını harekete geçirecek şekilde uygulamaya hazırız. Yeniden Refah Partisi adını duyunca tebessüm, minnet ve destekle ışıldayan gözlerin, uzanan ellerin hizmetkârı olmak için Giresun Belediye Başkanlığı'nı kazanacağız.' dedi.