YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Beylikdüzü'nde düzenlenen "500 Gündür Süren Hukuksuzluğa Karşı Adalet İçin Yürüyoruz" miting programına katıldı. Binlerce vatandaşın takip ettiği etkinlikte konuşan Özel, adalet, hukuk devleti ve demokrasi vurgusu yaparak mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde gerçekleştirilen "500 Gündür Süren Hukuksuzluğa Karşı Adalet İçin Yürüyoruz" programında vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte Özel, parti yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda partiliyle birlikte adalet yürüyüşüne katıldı.

Program boyunca sık sık "Hak, hukuk, adalet" sloganları atılırken, katılımcılar taşıdıkları pankartlarla yargı bağımsızlığı, demokrasi ve temel haklara ilişkin taleplerini dile getirdi.

"Adalet herkes için gereklidir"

Yürüyüşün ardından vatandaşlara hitap eden Özgür Özel, hukukun üstünlüğünün demokratik toplumların vazgeçilmez unsuru olduğunu belirterek, adaletin yalnızca belirli kesimler için değil, toplumun tamamı için güvence olması gerektiğini ifade etti.

Özel, Türkiye'de hukuk devleti ilkesinin güçlendirilmesi gerektiğini savunarak, adil yargılanma hakkı, ifade özgürlüğü ve demokratik katılım konularında yaşandığını öne sürdüğü sorunlara dikkat çekti.

500 günlük sürece dikkat çekti

Konuşmasında programın ismine de değinen Özel, 500 gündür devam ettiğini ifade ettiği hukuki sürecin yalnızca bireyleri değil, demokrasiye olan güveni de etkilediğini söyledi.

Toplumun farklı kesimlerinden gelen adalet taleplerine kulak verilmesi gerektiğini belirten Özel, hukukun tarafsız ve bağımsız şekilde işlemesinin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Beylikdüzü'nde geniş katılım

Etkinliğe İstanbul'un birçok ilçesinden vatandaşlar katılırken, yürüyüş güzergâhı boyunca güvenlik önlemleri alındı. Katılımcılar ellerinde Türk bayrakları ve çeşitli dövizlerle korteje eşlik etti.

Program boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, yürüyüşün ardından katılımcılar olaysız şekilde alandan ayrıldı.

Siyasi gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu

Beylikdüzü'nde gerçekleştirilen program, günün siyasi gündeminde geniş yer buldu. Sosyal medya platformlarında etkinliğe ilişkin çok sayıda paylaşım yapılırken, farklı siyasi çevrelerden de açıklamalar geldi.

Özgür Özel'in adalet ve hukuk devleti vurgusuyla yaptığı konuşmanın önümüzdeki günlerde de siyasi tartışmaların önemli başlıklarından biri olması bekleniyor.

Adalet vurgusu ön plandaydı

YENİ Parti'nin düzenlediği program, yalnızca bir yürüyüş olmanın ötesinde, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve demokratik standartlara ilişkin mesajların verildiği geniş katılımlı bir organizasyon olarak değerlendirildi.

Parti yönetimi, benzer etkinliklerin farklı illerde de devam edeceğini belirtirken, adalet ve hukuk temalı programların önümüzdeki dönemde de sürdürüleceği ifade edildi.