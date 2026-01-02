Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal kalkınma desteklerinde 2026 dönemi için yeni düzenlemeleri açıkladı. Hibe oranları yükseltilirken kadın ve genç girişimcilere öncelik verilecek, dijital tarım ve otomasyon projeleri destek kapsamına alındı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal kalkınma desteklerine ilişkin yeni dönemin Resmî Gazete'de yayımlandığını duyurdu.

Yeni düzenlemeyle hibe oranları yüzde 70'e kadar yükseltilirken, kırsal kalkınma bütçesinin en az yüzde 20'si kadın ve genç girişimcilere ayrılacak.

Başvurularda kadınlar, gençler ve birinci derece tarımsal örgütler öncelikli olarak değerlendirilecek. Ayrıca dijital tarım, yapay zekâ ve otomasyon uygulamaları da destek kapsamına alınarak kırsal dönüşümün hızlandırılması hedefleniyor.

Bakan Yumaklı, 'Öncelikli değerlendirme, artırılmış hibeler ve yeni destek alanlarıyla kırsalda üretim güçleniyor, Türkiye büyüyor' mesajını vererek, yeni döneme ilişkin destekleri ve konuları sıraladı.