İstanbul'da Maltepe Belediyesi, ara tatil döneminde ilçedeki okullarda hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, öğrencilerin daha temiz ve güvenli ortamlarda eğitim alabilmesi için okulların tuvalet ve ortak kullanım alanlarında kapsamlı dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

İlk etapta Maltepe Suzan Ahmet Yalkın Ortaokulu ve İlkokulu'nda sürdürülen çalışmalar, planlama doğrultusunda ilçedeki diğer okullarda da devam edecek.

Belediye yetkilileri, sağlıklı bir yaşam için yürütülen çalışmaların yalnızca bir temizlik faaliyeti olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Sağlıklı bir kentin, güçlü bir toplumun temeli olduğunu belirten yetkililer, özellikle viral ve mikrobiyal enfeksiyonlara karşı çocukların korunması amacıyla tuvaletler, koridorlar ve ortak kullanım alanlarının detaylı şekilde temizlendiğini ifade etti.

Maltepe Belediyesi, uzman ekiplerle halk sağlığını korumayı temel öncelik olarak sürdürmeye devam ediyor. Çocukların sağlıklı bir ortamda büyümesini önemserken, 'Maltepe'de Sağlık Var' anlayışıyla çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Maltepe Belediyesi, vatandaşların sağlıklı yaşam koşullarına kavuşması için ilçedeki temizlik ve dezenfeksiyon faaliyetlerine aralıksız devam edecek.