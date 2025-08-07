Milli Savunma Bakanlığı, yerli ve milli savunma sanayisinin ürettiği yeni harp araçlarının Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katıldığını duyurdu. 5,56 mm Hafif Makineli Tüfek, Dragoneye-2 Termal Kamera, T-70 Genel Maksat Helikopteri ve Zırhlı Akaryakıt Tankeri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı’nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) gücünü artırmaya yönelik önemli bir gelişme paylaşıldı.

Yerli ve milli savunma sanayisi tarafından üretilen yeni silah sistemleri ve harp araçlarının muayene ve kabul süreçleri tamamlanarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alındı.

Envantere eklenen sistemler arasında 5,56 mm Hafif Makineli Tüfek, Dragoneye-2 Termal Kamera, T-70 Genel Maksat Helikopteri ve Zırhlı Akaryakıt Tankeri yer alıyor.

Söz konusu ekipmanlar, TSK’nın operasyonel kabiliyetini güçlendirecek ve ulusal güvenliğe katkı sağlayacak.

Bakanlık, yerli savunma sanayisinin üretimleriyle TSK’nın etkinlik ve caydırıcılığını artırma çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Yeni sistemlerin envantere katılması, Türkiye’nin savunma sanayisindeki yerli üretim hamlesinin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.