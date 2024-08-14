Yaz aylarının sonuna doğru yaklaşırken yeni sezonda hangi parfüm kokularının tercih edileceği merak ediliyor. Peki sonbaharda hangi koku notaları revaçta olacak?BURSA (İGFA) - Kokuların duygular üzerinde etkileri oldukça yüksek yani kokular sadece güzel kokmak için değil, sakin ve huzurlu hissetmek için de kullanılıyor. Ruhsal olarak iyi hissetmek için daha çok sedir ağacı, okaliptüs, misk ve sandal ağacı gibi notalar içeren parfümler tercih ediliyor.

YENİ SEZONDA MİNİMALLEŞME VE SADELEŞME ÖN PLANDA OLACAK

Kozmetik Firması Kurucusu Göksel Uzun, yeni sezonda tercih edilmesi öngörülen notalarla ilgili Herkes Duysun’a açıklamalarda bulundu. Uzun önümüzdeki yılın, moda dünyasında olduğu gibi parfümde de minimalleşme ve sadeleşmenin görüleceği bir yıl olacağını vurguladı.

VANİLYA BU SEZON DA VAZGEÇİLMEZ

Uzun yıllardır parfüm notaları ile ilgilendiğini belirten Uzun, yeni sezonda da kokulara zarafet ve yumuşaklık kazandıran, parfüm notaları içerisinde en sık kullanılan vanilyanın daha baharatlı halinin trend olacağını belirtti.

MEYVELER, AĞAÇLAR VE BAHARATLAR HARMANLACANAK

Temel notalarında kurutulmuş meyveler ve ağaçsı notalar bulunan parfüm türlerinin de tercih edileceğini kaydeden Uzun, bu parfümün üst notalarında ise baharat olacağını, ağaçsı notalar ve kurutulmuş meyvelerle buluşacağını dile getirdi.

DOLABINIZA KAHVE KOKUSU EKLEYİN

Uzun bu notalara ek olarak, odunsu ve çiçeksi notalarla harmanlanabilen kahve kokusunun da bu yıl yükselişe geçeceğinin altını çizdi.