Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çevrelerindeki denetimlerini sıklaştırdı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Zabıta Dairesi Başkanı Bilgihan Hasturan'ın da takip ettiği denetimlerde, özellikle okul çevrelerinde seyyar olarak satış yapan kişiler ile öğrencilerin çevredeki işletmelerden satın aldığı veya dışarıdan sipariş ettiği yiyecek ve içecekler incelendi.

Satışa sunulan ürünlerin sağlık ve hijyen koşullarına uygunluğu, muhafaza şartları ve satış ortamları kontrol edildi.

Öğrencilerin sağlığını riske atabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla yapılan denetimlerde, tespit edilen aykırılıklar hakkında ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemler uygulanacak.

BİSİKLETLİ ZABITA EKİPLERİ DE GÖREV BAŞINDA

Denetimlerde Bisikletli Zabıta Ekipleri de görev aldı. Ekipler, başta Manisa Polinas Meslek Lisesi olmak üzere okul çevrelerinde devriye gerçekleştirerek seyyar satış noktalarını ve öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu alanları kontrol etti.