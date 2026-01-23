Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, maden sahalarında rehabilitasyon çalışmalarının usul ve esaslarını belirleyen 'Maden Sahalarında Rehabilitasyon Yönetmeliği'ni Resmî Gazete'de yayımladı. Yönetmelik, rehabilitasyon bedelleri, projeler ve uygulamalarla ilgili ayrıntıları kapsıyor.

ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, maden sahalarının rehabilitasyonuna ilişkin yeni yönetmeliği bugünkü Resmî Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında maden faaliyetleri sonucu bozulan alanların onarımı, rehabilitasyon bedellerinin tahsili, nemalandırılması ve iadesi ile ilgili usul ve esasları belirliyor.

Yönetmeliğe göre, rehabilitasyon çalışmaları maden faaliyeti sırasında başlamak ve faaliyetin sona ermesinin ardından tamamlanmak zorunda. Ruhsatlı sahalarda proje onayı Genel Müdürlükten alınmadan çalışmalara başlanamayacak. Özel çevre koruma alanlarında ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da onaya dahil olacak.

Rehabilitasyon bedelleri her yıl Ocak ayı itibarıyla tahakkuk ettirilecek ve yıl sonunda yatırılacak.

Bedeller, bankalarda açılan özel hesaplarda nemalandırılacak ve sadece rehabilitasyon çalışmaları için kullanılacak. Yönetmelik ayrıca, bedelin ödenmemesi durumunda gecikme zammı ve ruhsat iptali gibi yaptırımları da içeriyor.

İlgili sahalarda rehabilitasyon faaliyetleri tamamlandığında, ödenen bedellerin iadesi yapılacak; ancak iade için geçmiş borcun bulunmaması şartı aranacak. Ayrıca, yönetmelik yürürlüğe girmeden önce rehabilitasyona başlanmış sahalar için yeni hükümler uygulanmayacak.

Yönetmeliğin ayrıntılarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz