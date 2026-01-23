Bursa-Sabiha Gökçen Havalimanı arasında hizmet veren BBBUS hattının işletme hakkının Havaist'e devredilmesi tartışma yarattı. CHP Bursa Milletvekilleri, artan maliyet ve hizmetin kalitesindeki olası düşüş nedeniyle karara tepki gösterdi.

ANKARA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin uzun yıllardır yürüttüğü BBBUS hattının işletme hakkı Havaist firmasına devredildi. Sözleşmenin imzalanmasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile milletvekilleri Hasan Öztürk ve Kayıhan Pala, TBMM'de ortak bir açıklama yaparak karara tepki gösterdi.

CHP'li Öztürk, devrin Bursalılara ekonomik yük getireceğini belirterek, 'Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzde 98 memnuniyetle işletilen hattın başka bir firmaya yüksek maliyetlerle devredilmesini kabul etmiyoruz. Bu yanlıştan dönülmeli' dedi. CHP'li Altaca Kayışoğlu, kararı siyasi bulduklarını vurgulayarak, 'Bursalılar zaten yetersiz havaalanı ulaşımı nedeniyle mağdur. Belediyeyi CHP kazanmasının ardından genel iktidar hizmetleri geri almaya çalışıyor. Vatandaşa hizmeti azaltarak aslında ayrımcılık yapıyorlar' ifadelerini kullandı.

CHP'li Kayıhan Pala ise, 'Bursa-Sabiha Gökçen hattının devri, ekonomik ve konforlu ulaşımı zorlaştıracak. Büyükşehir Belediyesi, bu yükü önlemek için elinden geleni yapacak ve yasal haklarını kullanacak' dedi.