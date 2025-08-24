Bunlar da ilginizi çekebilir

İşte Meteoroloji'nin yayımladığı rapora göre haftaya toplu bakış:

Meteoroloji, vatandaşları özellikle güney bölgelerde yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli olmaya çağırırken, haftalık tahminlerin detaylarının resmi kanallar üzerinden takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Yapılan değerlendirmeye göre, hava sıcaklıklarının ülkenin güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25-31 Ağustos 2025 haftası için hava durumu tahminini açıkladı. Ülkenin güney kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, diğer bölgelerde normaller civarında olacak. ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25-31 Ağustos 2025 tarihleri arasını kapsayan haftalık hava durumu tahminini paylaştı.

