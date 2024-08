Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atanan Vali Mahmut Demirtaş, bir yıldır sürdürdüğü Bursa Valiliği görevini bugün noktaladı. Bursa Valiliği'nde düzenlenen törenle Emniyet Genel Müdürü Vali Mahmut Demirtaş, Ankara'ya uğurlandı.BURSA (İGFA) - 20 Ağustos 2023 tarihinde göreve başladığı Bursa Valiliği'nden son kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanması ardından Vali Mahmut Demirtaş için Valilik binasında uğurlama töreni düzenlendi.

Bursa protokolünün yanı sıra vatandaşların da katılım sağladığı törende konuşan Vali Mahmut Demirtaş, geride bıraktığı bir yılda; tarımdan sanayiye, ticaretten turizme, eğitimden sağlığa, kültür-sanattan bilim ve teknolojiye kısacası her alanda Bursa'mızın âli menfaatleri için çalıştık, hep daha iyiye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "Bilinmelidir ki bizim hizmet anlayışımızın temelinde Şeyh Edebali'nin buyurduğu üzere "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarı vardır. Tüm bu hizmetlerin odağında da insan vardır, Bursa insanı vardır; Bursalı hemşehrilerimizin refahı, huzuru ve güveni vardır. O sebeple köy köy, ilçe ilçe, semt semt her bir vatandaşımızın derdine derman olmaya, gönlüne girmeye gayret gösterdik. Mesai arkadaşlarımla birlikte şehit ailelerimiz ve gazilerimiz öncelikle olmak üzere vatandaşlarımızla buluşmaya özen gösterdik. Bizlere her konuda destek olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, kıymetli bakanlarımız ve Bursa milletvekillerimiz olmak üzere vali yardımcılarımıza, kaymakamlarımıza, rektörlerimize, yargı mensuplarımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, muhtarlarımıza, il müdürlerimize, oda-borsa ve birlik başkanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, iş insanlarımıza, siyasi parti il ve ilçe teşkilatlarına, eğitim, ilim, kültür, sanat ve spor dünyasının kıymetli insanlarına, ulusal ve yerel basının temsilcilerine ve ilk günden itibaren sıcaklığını ve sevecenliğini hissettiren, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen yiğit, mert Bursalı hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyor; ezcümle helallik diliyorum. Haklarınızı helal ediniz. Şayet bizim hakkımız var ise biliniz ki evvelden ahire helaldir" diye konuştu.

"Dün olduğu gibi bugünden sonra da kalbinin bir köşesi Bursa için, Bursalı hemşehrilerim için çarpacak bir kardeşiniz var" diyen Emniyet Genel Müdürü Vali Demirtaş, "Bu kardeşinizin kapısı da yüreği de nerede, hangi görevde olursa olsun Bursalı hemşehrilerine ardına kadar açıktır. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm Bursalı hemşehrilerime ve değerli mesai arkadaşlarıma arz-ı veda ediyor, Ulu şehir Bursa'ya hizmet etmenin onuru ve gururuyla sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği uğurlamada eski Bursa Valisi Mahmut Demirtaş alkışlarla veda etti. Polis memurları ise eski Vali Demirtaş'a çiçek takdim etti.