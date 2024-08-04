Osmaniye Belediyesi tarafından Valilik Konağı karışı ile okullar bölgesine kadar yapımına başlanan yeni bulvarda sona gelindi. Sıcak bitümlü asfalt serimi ile devam eden yol çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı İbrahim Çenet, yeni bulvarın tamamlandığında insanların yürümeye doyamadığı sürücülere de keyifli sürüş imkanı sağlayacaklarını söyledi.OSMANİYE (İGFA) - Osmaniye Belediyesi, alt yapısı tamamlanan bölgelerde yol yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü’nce Vali Konağı karşısı ile okullar bölgesi arasında yeni bulvar çalışmaları da sona doğru yaklaştı. Zeminin düzenlenmesiyle filler serilen bulvarda bugün sıcak bitümlü asfalt serim çalışmaları başladı. Tamamlandığında Osmaniye’nin gözde bulvarlarından bir tanesi olacak olan yeni yol, yaklaşık 400 metre uzunluğa toplamda da 25 metre genişliğe sahip olacak. Vatandaşların keyifli yürüyüş yapacağı geniş kaldırımların akasya ağaçları ile donatılacağı bulvar, refüjlere dikilecek olan çınar ağaçlarıyla da estetik görünüme kavuşacak. Her mevsim ayrı bir güzelliğe kavuşarak vatandaşlara keyifli anlar sunacak olan bulvarın kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedeflendi.

“İNSANLARIN YÜRÜMEYE DOYAMADIĞI BİR CADDE OLACAK”

“Osmaniye’mizin en iyisini hak ettiğine inanıyoruz” diyen Belediye Başkanı İbrahim Çenet, “Burası bizim gelişim alanlarımızdan. Özellikle kış mevsiminde okullar bölgesi olarak çok sık kullanılan bir yolumuz. Yeni gelişim alanı olduğu için de biz burada yeni bulvarımızla buradaki yaşam alanlarında yaşayan insanlarımıza kaldırımlarda çok güzel yürüyüş yollarımızda da sürüş keyfi imkânı sunacağız. Tabi yeşil dokusunu da çok zengin tutacağız. Bir tarafta kaldırımlarda akasya ağaçları refüjlerde çınar ağaçları olacak. Burası insanların yürümeye doyamadığı bir cadde olacak. Biz buna inanıyoruz. Osmaniye’mizin en iyisini hak ettiğine inanıyoruz. En iyisini de yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.