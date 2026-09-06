Adana Akyatan'da deniz kaplumbağalarının kuluçka ve denize ulaşma süreci titizlikle takip ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Milli Parklar ekiplerinin yürüttüğü izleme ve koruma çalışmaları sayesinde her yıl binlerce yavrunun güvenli şekilde denizle buluştuğunu açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin önemli deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından Adana Akyatan'da yavru kaplumbağaların denizle buluşması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin kaplumbağaların kuluçka döneminden denize ulaşmasına kadar geçen süreçte hassas izleme ve koruma çalışmaları gerçekleştirdiğini belirtti.

KULUÇKADAN DENİZE UZANAN HASSAS SÜREÇ

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında yuvalar takip edilirken, yavruların kumsaldan denize güvenli şekilde ulaşabilmesi için koruma faaliyetleri sürdürülüyor.

Akyatan, özellikle yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas) ve Caretta caretta için önemli yaşam ve üreme alanları arasında bulunuyor. Resmî kaynaklarda da Akyatan'ın deniz kaplumbağalarının korunması açısından kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Şu sıralar deniz kaplumbağaları için yoğun ve heyecanlı bir koşuşturmaca var. ????????✨@milliparklar ekiplerimizce kuluçka süreçlerinden ilk kulaca kadar süren, hassas izleme ve koruma çalışmaları neticesinde her yıl binlerce kaplumbağa denizle buluşuyor.



???? Ülkemizin eşsiz: pic.twitter.com/x11QxstJ3R — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) September 6, 2026

Bölgede yapılan izleme çalışmalarında, kuluçka dönemini tamamlayan yavruların Akdeniz'e ulaşması için saha ekipleri ve gönüllüler tarafından koruma faaliyetlerinin yürütüldüğüne dikkati çeken Bakan Yumaklı, paylaşımında deniz kaplumbağalarının yaşam döngüsünün korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, 'Ülkemizin eşsiz doğası ve zengin biyoçeşitliliğini korumaya devam edeceğiz' mesajını verdi.