Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünde kenti müzik, gurur ve coşkunun buluştuğu büyük bir kutlamayla taçlandırdı. Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte binlerce Salihlili, kurtuluşun 104. yılını hep birlikte kutladı.

MANİSA (İGFA) - Kurtuluş yıl dönümü kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen programa Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu ve MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Kent Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, konser boyunca sevilen rock grubu Adamlar'ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederken, meydanda renkli ve coşkulu görüntüler oluştu.

Tüm Salihli halkına Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun selamlarını ileterek konuşmalarına başlayan MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Salihli'nin kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutladı. Kurtuluş günlerinin taşıdığı tarihi anlamın önemine dikkat çeken Kılıç, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla andı. Kılıç, konuşmasının ardından sahne alan Adamlar grubuna hediye takdim ederek performansları için teşekkür etti.





BAŞKAN NURLU'DAN BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu da gecede vatandaşlara hitap etti. Nurlu, Salihli'nin kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutlarken, bu anlamlı günün gelecek nesillere aktarılması gereken büyük bir tarih ve gurur olduğunu vurguladı. Başkan Nurlu, konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanın bağımsızlığı için mücadele eden tüm kahramanları saygı ve minnetle andı. Başkan Nurlu, Adamlar grubuna performanslarından dolayı teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu.





ATATÜRK KENT MEYDANI'NDA ADAMLAR RÜZGÂRI

Hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sahne performanslarına devam eden Adamlar, birbirinden sevilen parçalarıyla Salihlililere müzik ziyafeti sundu. Meydanı dolduran binlerce kişi, grubun şarkılarına hep birlikte eşlik etti. Kimi zaman cep telefonu ışıklarıyla, kimi zaman Türk bayraklarıyla renklenen meydanda coşku gece boyunca hiç dinmedi. Adamlar'ın enerjik sahne performansı, 104. yıl kutlamalarının en renkli anlarına sahne oldu. Etkinlik, Salihli'nin kurtuluş gururunu binlerce vatandaşın ortak sevincinde buluştururken, Atatürk Kent Meydanı'nda yaşanan coşku geceye damga vurdu.