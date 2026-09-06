İSTANBUL (İGFA) - Yeniden vizyona girecek Aşıklar Şehri (La La Land) filminin yanı sıra vizyonun yeni yapımlarından Doraemon: Şeytanların Denizaltı Kalesi (Doraemon: Nobita and the New Castle of the Undersea Devil), Saldırı (Onslaught), Dondurmacı (Ice Cream Man), Azem 6: Mühür, Fall 2: Ölümcül Tırmanış (Fall 2: Deadpoint) ve Çılgın Böcekler filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.

VİZYONUN ÖNE ÇIKANLARI

Damien Chazelle'in yönettiği Oscar ödüllü romantik müzikal Aşıklar Şehri (La La Land), yeniden vizyonda. Los Angeles'ta trafiğin sıkışık olduğu bir günde yolları kesişen piyanist Sebastian ve oyuncu adayı Mia'nın aşkını, hayallerini ve hayat karşısındaki sınavlarını konu alan film, Ryan Gosling ve Emma Stone'un başrollerini paylaştığı bir yapım olarak nostaljik bir buluşma fırsatı sunuyor.



Tetsuo Yajima'nın yönettiği Doraemon: Şeytanların Denizaltı Kalesi (Doraemon: Nobita and the New Castle of the Undersea Devil), Nobita ve arkadaşlarının gizemler ve hazinelerle dolu gizli bir sualtı kalesi keşfetmesini konu alıyor. Doraemon'un son teknoloji aletleriyle nefes kesici bir sualtı dünyasında mizah, takım çalışması ve hayal gücünün harmanlandığı bir okyanus macerasına dalan ekip, Japon animasyonunun sevilen karakterleriyle izleyiciyle buluşuyor.

Adam Wingard'ın yönettiği Saldırı (Onslaught), çölde bir karavan parkında yaşayan eski keskin nişancı annenin, yakındaki askeri tesisten serbest bırakılan ve genetiğiyle oynanmış süper askerlerden oluşan haydut bir birliğin bölgeye sızmasıyla ailesini beklenmedik bir tehditten korumak için askeri yeteneklerini ve hayatta kalma içgüdülerini son sınırına kadar zorladığı mücadeleyi anlatıyor.



Eli Roth'un yönetip başrolünü üstlendiği Dondurmacı (Ice Cream Man), huzurlu bir yaz günü sakin bir kasabaya gelen gizemli bir dondurmacının çocuklara dondurma satmaya başlamasını ve bu dondurmaları yiyen çocukların kasabayı dehşete sürüklemesini anlatıyor.



Cinhar'ın yönetmeni Özgür Akbaş'ın imzasını taşıyan yerli korku filmi Azem 6: Mühür, geçmişinden kaçıp sakin bir hayat kurmaya çalışan Ceren'in çocukluğunun geçtiği köye döndüğünde kendisini açıklanamayan olayların ortasında bulmasını konu alıyor. Ceren'in gelişiyle köyün yıllardır susturduğu karanlık geçmiş yeniden canlanır; ancak bilmediği gerçek şudur: O, yıllardır beklenen şeyin kendisidir. Bedeninde zuhur eden kadim mühür, kasabanın unutmaya çalıştığı lanete yeniden hayat verir.



2 Eylül'de vizyona girecek Fall 2: Ölümcül Tırmanış (Fall 2: Deadpoint), kız kardeşini önceki filmde kaybeden Jax'ın yasını tutarken kız kardeşinin arkadaşı Luce'nin önerisiyle Tayland'daki Kwan-in Dağı'nda cesur bir tahta yürüyüşü yapmaya karar vermesini anlatıyor. Kısa süre sonra kaya kayması ve tsunamiyle 3.000 fitten fazla yükseklikte mahsur kalan ikili, hayatta kalmak için birlikte çalışmak zorunda kalır.



Burak Kaan Şimşeker'in yönettiği yerli animasyon Çılgın Böcekler, yaşadıkları yeraltı şehrinden sıkılıp yeryüzüne çıkan dört arkadaş hamamböceğinin iki üniversiteli kızın evine düşmesini ve kızların komşusu olan gençlerle beklenmedik bir dostluk kurmasını anlatıyor. Gençlerden birinin böcekleri satmaya kalkışmasıyla dağılan grup, varlıklarını ortaya çıkarabilecek bir videonun yayılma tehlikesiyle yeniden bir araya gelir ve kendilerini bir kurtarma operasyonunun içinde bulur.