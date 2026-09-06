Giresun Belediyesi Konservatuvarı Halk Oyunları Topluluğu, Polatlı Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Halk Oyunları Festivali'ne katıldı.

GİRESUN (İGFA) - Farklı şehirlerden ve ülkelerden halk oyunları topluluklarının bir araya geldiği Uluslararası Halk Oyunları Festivali, kültürlerin ve geleneklerin halk oyunları aracılığıyla buluşmasına ev sahipliği yaptı.

Festival kapsamında Ankara'nın Polatlı ilçesinde sahne alan Giresun Belediye Konservatuvarı Halk Oyunları Topluluğu, Giresun yöresine ait halk oyunlarını izleyicilerle buluşturdu.

Ekibin sergilediği gösteriler, Giresun'un kültürel zenginliğinin ve halk oyunları geleneğinin farklı şehirlerde tanıtılmasına katkı sundu.

KARDEŞ ŞEHİR BAĞLARI KÜLTÜR VE SANATLA GÜÇLENİYOR

Festival programı kapsamında Giresun Belediyesi heyeti tarafından Polatlı Belediyesi'ne makam ziyareti de gerçekleştirildi. Ziyarette Polatlı Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Haşim Avcı, Giresun Belediye Konservatuvarı Halk Oyunları Topluluğu'nun festivale katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek ekibe teşekkürlerini iletti.

Ziyarette Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Akten ile Halk Oyunları Topluluğu temsilcileri de yer aldı.

Giresun ile Polatlı arasındaki ilişkiler, kültür ve sanat alanındaki buluşmalarla da güçlenmeye devam ediyor. Giresun Belediyesi ile Polatlı Belediyesi arasında 2015 yılında imzalanan kardeş şehir protokolü, iki kent arasındaki dostluk ve iş birliğinin gelişmesine önemli katkı sağlıyor.

Kardeş şehir ilişkilerinin yalnızca idari ve kurumsal iş birlikleriyle sınırlı kalmadığına dikkat çekilen buluşmada, kültür ve sanatın şehirler arasındaki bağları güçlendiren önemli bir köprü olduğu bir kez daha ortaya konuldu.

Halk oyunları aracılığıyla farklı kültürlerin aynı sahnede buluştuğu festival, Giresun ile Polatlı arasındaki kardeş şehir bağlarının kültür ve sanat yoluyla yeniden güçlenmesine de vesile oldu.