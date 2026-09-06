Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulus 100. Yıl Parkı içerisinde hizmete açtığı Sağlıklı Yaşam Danışma Merkezi'nde 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında 'Halk Sağlığı Şenliği' düzenledi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulus 100. Yıl Parkı içerisinde hizmete açtığı Sağlıklı Yaşam Danışma Merkezi'nde 'Halk Sağlığı Şenliği' düzenledi.

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen şenlikte; Ankara Aile Hekimleri Derneği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Türk Böbrek Vakfı ve Alzehimer Vakfı stant açarak hem sağlık taraması hem de bilgi ve yönlendirme çalışması yapıldı.

Koruyucu sağlık hizmetleri konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanan şenlik kapsamında vatandaşların temel sağlık ölçümleri yapılırken ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerine de yönlendirilmesi gerçekleştirildi.

TEMEL SAĞLIK DEĞERLENDİRMELERİ YAPILDI

Etkinliğe katılan vatandaşlara yaş gruplarına uygun olarak temel sağlık değerlendirmeleri gerçekleştirildi. Tansiyon ölçümü, kan şekeri ölçümü, nabız ölçümü, ateş ölçümü, oksijen satürasyonu ölçümü, boy ve kilo ölçümü, beden kitle indeksi değerlendirmesi, sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirme, kanser taramaları ve KETEM hizmetleri hakkında bilgilendirme, vatandaşların ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerine yönlendirilmesi ile kendi kendine meme muayenesi yapabilmeyi öğrenme çalışmaları yapıldı.

Ayrıca vatandaşlar; sağlıklı beslenme, yeterli su tüketimi, fiziksel aktivite, uyku, böbrek sağlığı, kanserden korunma ve erken tanı gibi konularda bilgilendirildi.

Etkinlikte çocukların sağlık konusunda farkındalık kazanması amacıyla yaşlarına uygun, eğlenceli ve görsel materyaller kullanıldı. Çocuklara; sağlıklı beslenme, su tüketimi, fiziksel aktivite, uyku, şeker tüketiminin sınırlandırılması, böbrek sağlığı, el hijyeni ve genel sağlık konularında eğitici ve eğlenceli etkinliklerin yanı sıra yüz boyama etkinliği de düzenlendi.

'VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞI ÖNCELİĞİMİZ'

Obezite, Alzheimer ve kronik hastalıklarla ilgili vatandaşları bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak için etkinliği düzenlediklerini belirten ABB Sağlık İşleri Daire Başkanı Mümtaz Yavuz 'Çağımızın hastalığı olan obezite, alzheimer ve kronik hastalıklarla ilgili vatandaşlarımızla buluşmak ve konuşmak için buradayız. Her zaman çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği belediye hizmetlerimizin önceliği arasındadır. Vatandaşlarımızın yoğun olduğu Ulus'ta bu merkezi açtık ki insanlar bilgiye daha rahat ulaşsın. İleri bir tedaviye ihtiyaç varsa doğru sağlık hizmetine, uzman arkadaşlarımız ve STK temsilcilerimiz yönlendirmektedir' dedi.

'ABB'NİN SUNMUŞ OLDUĞU ÇABA VE GAYRETİ TAKDİR EDİYORUZ'

Aile Hekimliği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Ali Öney ise 'Öncelikle bu etkinlik ve bu halk sağlığı şenliğinin bir paydaşı olmak bizler için çok mutluluk verici. Bu etkinliğin düzenlenmesi noktasında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sunmuş olduğu çaba ve gayreti takdir ediyoruz. Bize de Ankara'daki aile hekimliği derneği üyeleri olarak 1800 aile hekiminin temsili için buradayız. Hastalıklara dair vatandaşlarımıza bilgi veriyoruz' ifadelerini kullandı.