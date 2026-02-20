Kayseri Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren fırın ve unlu mamul üreten işletmelere gramaj, tarife ve hijyen denetimi gerçekleştirildi.

KAYSERİ (İGFA) - Yapılan denetimlerde ramazan sofralarına ulaşan ekmeklerin ve ramazan pidesinin sağlık ve hijyen kriterlerine uygun şekilde hazırlanmasını hedeflediklerini söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Halk sağlığının korunması öncelikli görevlerimiz arasında bulunuyor. Özellikle iftar sofralarının vazgeçilmezi ekmek, ramazan pidesi ve unlu mamuller oluyor. Bu nedenle tüketici sağlığının korunması ve üretimde standartların sürdürülebilirliğinin sağlanması için denetimlerimizi bu alanda yoğunlaştırdık.

Melikgazi'mizde vatandaşımızın sağlıklı, güvenilir ve standartlara uygun gıdalara ulaşmasını sağlamak istiyoruz. Gerçekleştirilen denetimlerde fırınların üretim alanları, kullanılan ekipmanların temizliği ve uygunluğu, personelin hijyen kurallarına uygunluğu ve satışa sunulan ürünlerin gramajı ve mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Ramazan ayı boyunca denetimlerimiz aralıksız sürecek. Bu vesile ile ilçemizde faaliyet gösteren kıymetli esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar temenni ediyorum.' dedi.