Kayseri'de FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik 8 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 70 şüpheliden 54'ü tutuklandı.

KAYSERİ (İGFA) - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen ortak çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Kayseri'deki güncel yapılanmasına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

Yaklaşık 8 ay süren teknik ve fiziki takip ile iletişimin dinlenmesi sonucu elde edilen deliller doğrultusunda, 16 Şubat 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 70 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

https://twitter.com/KayseriEmniyeti/status/2024597860126273986

19 Şubat 2026'da Kayseri Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 54'ü çıkarıldıkları 4. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanırken, 16 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, terör örgütlerine yönelik mücadelenin aralıksız ve kararlı bir şekilde sürdürüleceği vurgulandı.