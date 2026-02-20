2025-2026 av sezonunun başlamasıyla birlikte denetimlerini artıran Sahil Güvenlik Komutanlığı, yasa dışı avcılığa geçit vermedi. 1.934 kişiye toplam 47 milyon TL idari para cezası uygulanırken, 44 ton su ürününe el konuldu.

ANKARA (İGFA) - Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, deniz ekosistemini ve sürdürülebilir balıkçılığı korumak amacıyla denetimlerin 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Av sezonu başlangıcından itibaren gerçekleştirilen kontrollerde toplam 26 bin 914 balıkçı gemisi denetlendi. Yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen 1.374 balıkçı gemisindeki 1.934 şahsa, toplam 47 milyon TL idari para cezası kesildi.

Denetimlerde ayrıca yasa dışı faaliyetlerde kullanılan 16 balık avlama gemisine, 385 av aracına ve yaklaşık 44 ton su ürününe el konuldu. El konulan ürün ve ekipmanların Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine teslim edildiği açıklandı. Açıklamada, 'Sürdürülebilir balıkçılığı korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir denizler bırakmak amacıyla dün olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla Mavi Vatan'da denetimlerimizi sürdüreceğiz' ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/sahilguvkom/status/2024455858763989323