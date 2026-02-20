HSK Genel Kurulu, Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemelerinin kaldırılarak İstanbul Asliye Ticaret Mahkemelerine birleştirilmesine karar verdi. Yeni düzenlemeyle İstanbul Asliye Ticaret Mahkemelerinin yargı çevresi il mülki sınırlarının tamamı olarak belirlendi.

ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu 18 Şubat 2026 tarihli ve 282 sayılı kararıyla İstanbul'daki ticaret mahkemelerinin yapısında değişikliğe gitti.

Karar, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12 Şubat 2026 tarihli yazısı doğrultusunda alındı. Buna göre; Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemeleri kaldırılarak İstanbul Asliye Ticaret Mahkemelerine birleştirildi.

YARGI ÇEVRESİ YENİDEN BELİRLENDİ

Düzenleme kapsamında, söz konusu mahkemelerin yargı çevreleri kendi ağır ceza mahkemeleri yargı çevresinden çıkarılarak İstanbul Asliye Ticaret Mahkemeleri yargı çevresine dahil edildi. İstanbul Asliye Ticaret Mahkemelerinin yargı çevresi ise 'İstanbul ilinin mülki sınırları' olarak yeniden belirlendi.

DOSYALAR DEVREDİLECEK

Kararda ayrıca, faaliyetleri durdurulan Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemelerinde bulunan dosyaların İstanbul Asliye Ticaret Mahkemelerine devredilmesine hükmedildi. Söz konusu kararın, ilgili mahkemelerin faaliyetlerinin durdurulma tarihi itibarıyla uygulanacağı bildirildi.