T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 25-28 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenen Edirne Yaşayan Miras Festivali, dopdolu etkinliklerle geçti. Festivalin renkli anlarından biri de Uzman Psikolog & Aile Danışmanı Yelda Başaran'ın 'Mutluluk Reçetesi' semineri oldu.

İSTANBUL (İGFA) - Mutluluk Reçetesi seminerinde, pozitif düşünmenin ve içsel dengeyi korumanın sırlarını paylaşan Uzman Psikolog ve Aile Danışmanı Yelda Başaran, izleyicileri düşündürürken, gülümsetti.

'Mutluluğun ilacı eczanelerde değil, kalbimizde saklıdır.' sözünü hatırlatan Başaran, katılımcılara gülümseyen suratlar dağıttı.

Renkli sunumu ve samimi anlatımıyla salona pozitif enerji katan Başaran, katılımcıların yüzünde tebessüm bırakırken, salon kahkahalarla doldu.

Katılımcılar kahkahalarla ayrılırken, gülümseme bu festivalin en değerli hediyesi oldu.