Edirne'de Keşan OSB toplantısında altyapı yatırımları, doğalgaz, arıtma sistemleri, yollar ve çevre düzenlemeleri görüşüldü. Ekonomik gelişime katkı sağlayacak tren hattı bağlantısı da istişare edildi. Sanayi, istihdam ve yatırım çalışmaları devam edecek.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) toplantısı, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan başkanlığında; Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, Keşan TSO Genel Sekreteri Erdem Başak, OSB Müdürü Rıza Taşlıtepe ve OSB Danışmanı Çevre Mühendisi Murat Bağcıoğlu'nun katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda Keşan OSB'nin mevcut durumu ve planlanan altyapı yatırımları ele alındı.

Görüşülen konular arasında; Doğalgaz işletme süreci, Arıtma sistemi kurulumu, Çevre aydınlatma çalışmaları, Karayolu bağlantıları ve kavşak düzenlemeleri, Çevre düzenlemesi gibi başlıklar yer aldı.

Ayrıca, bölgenin ekonomik gelişimine ve lojistik kapasitesine katkı sağlayacağı öngörülen tren hattı bağlantısının Keşan OSB'ye kazandırılması için izlenebilecek yol haritası da toplantıda istişare edildi.

Keşan OSB'nin bölge sanayisinin gelişimi, istihdamın artması ve yatırım potansiyelinin güçlendirilmesi yönünde yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.