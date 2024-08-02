Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Yedi Kıtadan Türkiye'ye Yaz Eğitim Etkinlikleri" kapsamında Türkmenistan bölgesinden İstanbul'a gelen Kırgız, Kazak ve Özbek öğrencilerle bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan'dan "Yedi Kıtadan Türkiye'ye Yaz Eğitim Etkinlikleri"ne katılan lisans öğrencileri ile İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Kültür Merkezinde düzenlenen programda bir araya geldi.



Burada konuşan Bakan Tekin, "Çok değerli öğrenciler, hepinize önce hoş geldiniz diyorum. Millî Eğitim Bakanlığı olarak bizim asli görevlerimizden biri de Türkiye ile 'gönül coğrafyası' diye tanımladığımız bölgelerde yaşayan soydaşlarımız, dostlarımızla gelecek kuşakların bağını kurmak; var olan bağları daha güçlendirmek ve devamını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.



Bu kapsamda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin önemine değinen Bakan Tekin, "Gönül coğrafyamız başlığıyla müfredatımızın içinde bu birlikteliği sağlayacak kazanımlara yer vermeye çaba sarf ettik." dedi. Bakan Tekin, "gönül coğrafyası" tanımının başta Orta Asya'daki bağımsızlığını kazanmış Türk cumhuriyetleri olmak üzere oradaki devletler ve o devletlerin içerisinde yaşayan vatandaşlar, gençler ve çocuklar olduğuna da dikkati çekti.



Türkiye ile gönül coğrafyası arasındaki ortak şuur vurgusunu yineleyen Bakan Tekin, İsrail'in Filistin halkına karşı devam eden zulmünü hatırlatarak, "Bakanlık olarak dünyada barışın, dostluğun hukukun egemenliğe saygı anlayışının hâkim olması için çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda yaptığımız yedi kıtadan öğrenci buluşmaları bağlamındaki etkinliği de böyle okumak gerekiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.



Etkinlikle birlikte öğrencilerin Türkiye'yi ve Türk dünyasını tanıyarak çevre ve kültür bilinci kazanmalarını sağlamak, gönül coğrafyamıza dair duyarlılık ve tarih bilinci oluşturmak, ortak mirasımız olan kültürel değerleri tanımak ve yaşatmak hedefleniyor.



Proje kapsamında İstanbul'da beş haftalık bir yaz eğitim etkinliği hazırlandı. Hem kültürel geziler hem de Türkçe- İngilizce ve Arapça öğrenimi için ders programları hazırlandı. Konferans saatlerinde ise alanında uzman isimler öğrencilerle buluşacak.



Programa Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ve Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen de katıldı.

Kaynak: igf