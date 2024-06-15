Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplam 277 kilometrelik deniz ve göl kıyı bandına sahip Bursa’nın sahillerini yaz sezonuna hazır hale getirdi. Kış aylarında oluşan kirlilik temizlenip kum takviyelerinin yapıldığı plajlar, Bursalılara kilometrelerce uzağa gitmeden tatilin tadını çıkarma imkanı sunuyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın sahil kenti kimliğini öne çıkartarak yaz turizminden hak ettiği payı alabilmesini amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, 24 adet halk plajını Kurban Bayramı tatili ve yaz aylarına hazır hale getirdi. 115 kilometrelik deniz ve 162 kilometrelik göl kıyısı bulunan Bursa’nın sahillerinde kaliteyi giderek yükseltmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, sorumlu olduğu halk plajlarında çalışmalarını tamamladı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü’ne bağlı 200 personel, kış aylarında yaşanan fırtına ve dalga hareketleriyle oluşan kirlilikleri büyük bir titizlikle temizledi. Kum kayıpları için takviye, kum serme, tesviye işlemleri ile birlikte duş ve giyinme kabinlerinde montaj çalışmaları da tamamlandı. Vatandaşların can güvenliği için ise 27 farklı noktada 90 cankurtaran, 7 bot ve 2 jet ski görevlendirildi. Yüzme sezonu boyunca plajlarda oluşan mevsimsel kirlilikler de ekipler tarafından günlük olarak temizlenecek. Yine uzman ekipler tarafından su kalitesinin takibi de büyük bir titizlikle yapılacak. Vatandaşlardan gelen öneri ve şikayetler de ekipler tarafından değerlendirilerek gerekli çalışmalar anında yapılacak.

Havaların ısınmasıyla sahillere akın eden vatandaşlar, Bursa plajlarına konfor getiren Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Denize ve kuma kavuşmak için kilometrelerce yol kat etmek zorunda kalmayacaklarını söyleyen Bursalılar, deniz kenti özelliğinin daha fazla ön plana çıkarılması gerektiğini dile getirdi.