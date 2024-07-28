12 branşta açılan Adana Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları, 12 ilçede, 74 noktada, 123 antrenör eşliğinde, toplam 18 bin 870 çocuğa ücretsiz eğitim alma imkanı sunuyor. Açılışta çocukların tekvando şovu nefes kesti.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları açılış töreni, ASKİ Spor Salonu’nda; sporcuların, öğrencilerin, velilerin ve Başkan Zeydan Karalar’ın katılımı ile gerçekleşti.

Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, tekvando, güreş, atletizm, jimnastik, tenis, satranç, kano ve kürek olmak üzere; 12 branşta açılan Adana Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları, 12 ilçede, 74 noktada, 123 antrenör eşliğinde, toplam 18 bin 870 çocuğa ücretsiz eğitim alma imkanı sunuyor. Yine Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere, spor materyalleri ve kıyafetleri ücretsiz veriliyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın konuşmasından önce, Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde tekvando eğitimi alan gençler gösteri yaptı. Kız ve erkek sporcuların gösterisi büyük beğeni topladı.

Açılış töreninde velilere ve çocuklara hitap eden Başkan Zeydan Karalar, “Seyhan’da başladığımız, yurt içi ve yurt dışında al bayrağımızı dalgalandıran evlatlar yetiştirdiğimiz geleneğimize Büyükşehir’de de devam ediyoruz” diyerek başladığı konuşmasında, başka belediyelere örnek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ailelerin çocuklarını gönül rahatlığıyla bırakabilecekleri, bedenen ve ruhen sağlıklı hale gelecekleri, işinin ehli antrenörlerce eğitilecekleri alanlara ihtiyaç duyduğunu ifade eden Başkan Zeydan Karalar, bu ihtiyaca cevap vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” sözünü hatırlatan Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti: “Çocuklarımızın sağlıklı bünye ve zihinlere sahip olmalarını sağlayacak ortamı onlara, Yaz Spor Okulları’mızla sunuyoruz. Spor kulüplerimizle istişare ve güç birliği yapıyoruz. Böylece yetenekli çocuklarımızın önünü açmak, onları spor dünyasına kazandırmak için gerekenleri yapıyoruz.”

ÇOCUKLARIMIZA YÜZME ÖĞRETEREK BOĞULMA VAKALARINI AZALTIYORUZ

Boğulma vakalarını azaltmak için verilen yüzme eğitimine de değinen Başkan Zeydan Karalar, “Önceki dönemler hayata geçirdiğimiz yarı olimpik havuz standartlarına sahip portatif havuzlarla birlikte 25 bin evladımıza yüzmeyi öğreterek boğulma vakalarının azalmasına katkı sağladık. Bu yıl 6 bin çocuğumuza daha yüzme öğretiyoruz. Mevcut havuzlarımıza arıtma sistemi kurarak daha sağlıklı hale getirdik. Bu hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Evlatlarımızın neşesini, mutluluğunu, coşkusunu görünce ne kadar doğru bir iş yaptığımızı anlıyoruz, iyi ki bu hizmetleri yapıyoruz” diye konuştu.

Başkan Zeydan Karalar konuşmasının ardından çocukların arasına karışarak, onlarla sohbet etti.

Yaz okullarına katılan, devam etmeye istekli ve yetenekli 6-16 yaş aralığındaki çocuklara, Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nde yer verilerek, alanlarında lisanslandırılıyor.