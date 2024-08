Mersinlinin her ihtiyacına eşit ve anında cevap veren Mersin Büyükşehir Belediyesi, Anamur’dan Tarsus’a Çamlıyayla’dan Mut’a her kesimi kültür ve sanatla buluşturmaya devam ediyor. Konserlerden şenliklere, festivallere kadar sanatın her dalını dezavantajlı bölgelere kadar götüren Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Mersinlilere unutulmaz zamanlar yaşatıyor.MERSİN (İGFA) - Büyükşehir, hayata geçen etkinlikler kapsamında köy meydanlarını şenlik alanlarına çevirirken, yaylalarda da festivallerin en güzeline ev sahipliği yapıyor. Mersin’in dört yanından akın eden insanların yanı sıra çevre illerden de binlerce kişiye ev sahipliği yapan etkinliklerle Büyükşehir, 7’den 70’e herkesin takdirini topluyor.

Kentin dört bir yanında devam eden etkinliklerden bahseden Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, “Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı olarak yayla konserlerimiz devam ediyor. Malum yaz döneminde vatandaşlarımız yaylada veya yazlık yerlerdeler. Halk müziği, sanat müziği orkestralarımızla yayla konserlerimizi yapıyoruz. Kent orkestralarımızda da sahil bandındaki yazlık alanlarımızda, sitelerimizde konserlerimizi gerçekleştiriyoruz. Merkezde de hafta içi akustik konserlerimiz var 3 ayrı noktada ve aynı zamanda klasik müzik konserlerimiz var” diyerek, bir dizi etkinlikten bahsetti.

Tüm sanatseverlere seslenen Özdülger, etkinliklere çağrı yaparak, “Keyifli dakikaları beraber yaşayalım istiyoruz. Biz 13 ilçemizde bu keyifli anları beraberce yaşamayı hedefliyoruz ve onun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her ilçede en az 10’ar tane etkinlik planımız var. Tarsus’tan Anamur’a Aydıncık’tan Mut’a Gülnar’a Çamlıyayla’ya kadar 13 ilçemizde dolu dolu hep beraber sevgili vatandaşlarımızla köy etkinliklerimizde konserlerimizle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz ve her etkinliğimizde onları görmek istiyoruz” sözlerine yer verdi.