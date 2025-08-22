Edirne’nin Yayla sahilinde bir çocuk, kumsalda oyun oynarken atılmış bir enjeksiyon iğnesine basarak yaralandı. Aile, sahillerdeki çevre kirliliğine dikkat çekerek vatandaşları duyarlı olmaya çağırdıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne’nin Yayla sahilinde yaşanan üzücü bir olay, çevre kirliliğinin ve bilinçsizce atılan çöplerin yaratabileceği tehlikeleri bir kez daha ortaya koydu.

Liman tarafındaki kumsalda çocuğuyla top oynayan bir vatandaşın küçük kızı, sahilde atılmış bir enjeksiyon iğnesine bastı. İğnenin ayağına batmasıyla aile büyük panik yaşadı.

Küçük kız hemen acil servise kaldırıldı. Burada gerekli aşılar yapıldı, tahliller alındı ve tedavisi tamamlandı.

Yaşadıkları korku dolu anları anlatan anne, “Kızımla sahilde oynarken ayağına iğne battı. Acilde aşılar ve tahliller yapıldıktan sonra kendimize gelebildik. İnsanları çöpler konusunda daha dikkatli olmaya çağırıyorum” dedi.

Aile, sahillerdeki çöp sorununa dikkat çekerek, vatandaşları çevreye karşı daha sorumlu davranmaya davet etti.

Yetkililerden ise sahillerin temizliği ve güvenliği için daha etkin önlemler alınması bekleniyor.