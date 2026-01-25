İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsünün yakalandığını duyurdu. Yaya geçidinde yaşanan tehlikeli anlar kameraya yansıdı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kütahya'da yaya geçidinde yaşanan tehlikeli bir olaya ilişkin bilgi verdi. Paylaşılan görüntülerde, yaya geçidinden geçmeye çalışan yayalara bir aracın yol verdiği, ancak sol şeritten hızla gelen bir kamyonun yayalara çarpmaktan son anda kaçındığı görüldü.

Bakan Yerlikaya, yaya önceliğini hiçe sayarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kamyon sürücüsü C.A.'nın yakalandığını ve hakkında gerekli işlemlerin yapıldığını belirterek, 'Gereği Yapıldı' ifadelerini kullandı. Paylaşımında yeni Trafik Kanunu teklifine de değinen Yerlikaya, hedeflerinin sadece kuralları ezberleten bir sistem değil, toplumda kalıcı bir trafik kültürü oluşturmak olduğunu vurguladı. Yerlikaya, trafik cezalarının riskli davranışları anlık olarak durdurabileceğini, denetimlerin bu davranışların tekrarını azalttığını, ancak asıl kalıcı çözümün trafik kültürü olduğunu ifade etti.

'Ceza anlıktır, trafik kültürü kalıcıdır. Biz kalıcı olanı inşa etmek istiyoruz' diyen Yerlikaya, sürücülerde doğruyla yanlışı ayırt eden bir vicdan bilinci oluşturmanın önemine dikkat çekti.