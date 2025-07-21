Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bünyesinde şehir genelinde başlattığı asfalt yenileme ve bakım çalışmaları, ulaşım altyapısını güçlendirmeye ve yol kalitesini artırmaya devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Mersin’in her köşesine ulaşmayı amaçlayan Büyükşehir ekipleri, geçtiğimiz aylarda uzun zamandır bozuk ve bakımsız durumda bulunan ve Tarsus’un önemli arterlerinden biri olan Yavuz Sultan Selim Caddesi’nin birinci etabını yeni bir görünüme kavuştururken, yolun devamı olan Veysel Çavuş Caddesi ile Mavi Bulvar arasında kalan 2. etap çalışmalarını da başarıyla tamamladı.

500 metrelik yolda yağmur suyu hattının yenilenmesi sonrası bordür ve kaldırım döşemeleri ile yaya güvenliğini artıran ekipler, çift kat sıcak asfalt serimi ile de yolu uzun ömürlü ve dayanıklı hale getirdi. Kazaların önüne geçmek ve sürüş güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleşen çizgileme işlemleriyle yenilemesi sona eren yol, bölge sakinlerine daha konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşım imkanı sağlamış oldu.

EROĞLU: “YOLLARIMIZI DAHA KONFORLU HALE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Harita Mühendisi Fethi Eroğlu, geçtiğimiz aylarda Tarsus Yavuz Sultan Selim Caddesi’nin birinci etap yol yenileme çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, şimdi ise bu yolun devamı olan Veysel Çavuş ile Mavi Bulvar arasında gerçekleştirdikleri 2. etap çalışmaları hakkında bilgi verdi. Eroğlu, “Bu çalışma kapsamında 500 metrelik hattın asfaltını komple yeniledik. Yağmur suyu hatlarını yeniden revize ettik. Kaldırımları, engelli vatandaşlarımızın kullanımına daha uygun bir hale getirdik. Böylelikle yolumuzu daha konforlu bir yapıya kavuşturarak, vatandaşlarımızın kullanımına sunduk” şeklinde konuştu.