Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Büyük Zafer'in Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet iradesinin en güçlü göstergelerinden biri olduğunu belirterek, ecdadın emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü yarınlara taşımanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Büyükkılıç, mesajında 30 Ağustos'un yalnızca bir zaferin yıl dönümü olmadığını, Türk milletinin vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına sahip çıkma iradesinin tarihe kazınmış en güçlü nişanelerinden biri olduğunu ifade etti.

Büyük Taarruz'un ve 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin, milletin imkânsızlıklar karşısındaki azmini, birlik ruhunu ve bağımsızlık konusundaki kararlılığını ortaya koyduğunu belirten Büyükkılıç, Büyük Zafer'in Cumhuriyet'e uzanan yolun en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

'30 Ağustos, milletimizin bağımsız yaşama iradesinin, vatan sevgisinin ve sarsılmaz kararlılığının tarihe altın harflerle yazıldığı kutlu bir gündür. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde, aziz milletimizin topyekûn mücadelesiyle kazanılan Büyük Zafer, bizlere çok kıymetli bir miras bırakmıştır.

Bu miras; yalnızca bir toprak parçasını değil, hürriyetimizi, istiklalimizi, bayrağımızı ve geleceğimizi koruma sorumluluğunu da ifade etmektedir. 30 Ağustos'un bizlere verdiği en önemli mesajlardan biri, milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde aşamayacağı hiçbir engelin olmadığıdır.'

Türkiye'nin bugün güçlü ve müreffeh bir gelecek hedefiyle yoluna kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, geçmişten alınan ilhamla geleceğin inşa edilmesi gerektiğini belirtti.

Büyükkılıç, 'Ecdadımızın büyük fedakârlıklarla bizlere emanet ettiği bu güzel vatanı daha güçlü yarınlara taşımak, hepimizin ortak vazifesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ülkemizin gücüne güç katacak her çalışmayı, her yatırımı ve her hizmeti bu anlayışla değerlendiriyoruz. Kayseri'mizi de üretimi, çalışkanlığı, dayanışması ve güçlü şehir kimliğiyle Türkiye'nin geleceğine katkı sunan öncü şehirlerden biri olarak daha ileriye taşımaya gayret ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin milli ve manevi değerlerine bağlılığına da dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin tarih şuuruyla yetişmesi, milli ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılması ve şehrin her alanda gelişmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Büyükkılıç, mesajının sonunda başta Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle, kahraman gazileri şükranla andı.