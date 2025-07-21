Aydın merkezli yürütülen geniş çaplı operasyonlarla, elebaşılığını K.U. ve H.İ.K'nin yaptığı ve hesaplarında 2,5 milyar TL'lik işlem hacmi bulunan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheliden 33'ü tutuklandı.ANKARA (İGFA) -Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; sosyal medya üzerinden irtibat kurdukları vatandaşları sahte borsa uygulamalarına yönlendirerek dolandırdıkları, elde edilen gelirleri ise sözde yatırım ve finans danışmanlığı adı altında kurdukları paravan şirketlerle akladıkları belirlendi.

Aydın merkezli operasyonlar Hatay, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Mardin, Muğla, Antalya, İzmir, Niğde ve Sinop’ta eş zamanlı olarak yürütüldü. Şüpheliler hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak”, “Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarından soruşturma başlatıldı.

300 MİLYON TL VARLIĞA EL KONULDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, yaklaşık 300 milyon TL değerindeki 10 araç, 16 arazi, 2 ev, 814 banka ve 35 kripto hesaba el konulduğunu bildirdi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal, belge ve dokümana da el geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonları koordine eden Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarını, ayrıca operasyonlara katılan il jandarma ekiplerini tebrik etti.

Yerlikaya, suçla mücadeledeki kararlılıklarını şu sözlerle vurguladı: “Suçta kibirlenen organize suç örgütlerinden ve çetelerden temizleme kararlıyız.”

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1947146002110017753