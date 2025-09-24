Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek ve ailesinin yargılanmadan adaletten bahsedilemeyeceğini söyledi. Gökçek dönemine ilişkin 100’e yakın şikayette 66 takipsizlik kararı çıktığını, iki dosyanın 6 yıldır işlem görmediğini belirtti. “Çalmayacağız, çaldırmayacağız,” dedi.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya ve kamuoyu açıklamalarında, eski Belediye Başkanı Melih Gökçek ve dönemiyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Gökçek’in “Ankara’nın en büyük hırsızı benim” dediğini anımsatan Başkan Yavaş, “Gökçek ve ailesi yargılanmadan, hapse girmeden, yaptıklarının hesabı sorulmadan bu ülkede adaletten bahsedilemez” diyerek sert tepki gösterdi.

100 ŞİKAYET, 66 TAKİPSİZLİK

Yavaş, Gökçek dönemiyle ilgili “ihaleye fesat karıştırma” ve “kamu zararı” iddialarıyla 100’e yakın şikayette bulunduklarını, ancak 55 dosyada bilirkişi raporuyla, 11 dosyada ise rapor olmadan takipsizlik kararı verildiğini açıkladı. İki dosyanın, Gökçek’in taraf olduğu davalar dahil, 6 yıldır işlem görmediğini belirtti.

AK Parti genel merkezi ve Dezenformasyon Merkezi'nin kendisini itibarsızlaştırmak için çalıştığını öne süren Başkan Mansur Yavaş, "Benimle ilgili en ufak bir şey bulsalardı, şimdiye kadar yapmazlar mıydı? Beypazarı Belediye Başkanlığı’nda soruşturma geçirmedim. Ankara’yı tertemiz yönetiyoruz” dedi.

İHALELERDE USULSÜZLÜK İDDİALARI

Yavaş, Gökçek dönemindeki projelerde usulsüzlükleri örnekledi:

Hayvanat Bahçesi ve Tema Park Teleferik İhalesi: AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı’nın şirketine verilen ihalenin proje çiziminin aynı şirketin elemanı tarafından yapıldığı, Kent Estetiği Dairesi Başkanı’nın onayıyla ihaleye fesat karıştırıldığı iddia edildi. 6 yıldır işlem yapılmadığını vurguladı.

Seğmen Su İhalesi: Hüseyin Gülerce’nin kardeşi İbrahim Gülerce ve Adil Öksüz’ün akrabası Ömer Öksüz’ün de aralarında bulunduğu kişilerce belediyenin 300 milyon TL zarara uğratıldığı öne sürüldü. 16 savcı değişmesine rağmen dosya zaman aşımına yaklaşıyor.

Süs Bitkileri ve 3G İhalesi: 8,9 milyar TL’lik kamu zararı iddiasına rağmen takipsizlik kararı alındı. Mavi Ladin ağaçlarının şartnamedeki ölçülerden kısa alındığı, bilirkişilerin “büyür” diyerek rapor düzenlediği belirtildi.

İrem Asma Bahçeleri: İmar değişikliğiyle FETÖ’cü isimlere rant sağlandığı, şikayete rağmen zaman aşımıyla takipsizlik verildiği ifade edildi.

Çam Fidanı İhalesi: Bir milyon çam fidanı alındığını, DSİ’nin “Bu kadar büyük baraj yok” dediği halde takipsizlik kararı çıktığını söyledi.

Dikmen Vadisi Satışı: 339 dairenin satışında haciz nedeniyle 3 yıl durdurulan taksitlerin kamu zararına yol açtığı, ancak bilirkişilerin zarar görmediği yönünde rapor verdiği belirtildi.

Helikopter Kiralama: ASKİ ve Büyükşehir’in ayrı ayrı kiralama yaptığı, uçuş garantisiyle tam ödeme yapılarak kamu kaynaklarının israf edildiği öne sürüldü.

“FETÖ İLİŞKİLERİ VE VİLLA İDDİASI”

Ankara Büyükşehir Belediye Bşakanı Mansur Yavaş, Gökçek’in FETÖ’cülerle ilişkisini itiraf ettiğini, meclis üyeleri ve personelinin çoğunun kaçak olduğunu, Genel Sekreteri’nin FETÖ’den kaçak olduğunu söyledi.

“2016’dan beri Gökçek’e hiçbir işlem yapılmadı. HTS kayıtları bile sorgulanmadı. ‘Beni cinler kandırdı’ diyerek kurtulmaya çalıştı” diyen Yavaş, Ayrıca, Gökçek’in oğlu için 600-650 milyon TL’lik villa yaptırıldığını öne sürerek, “Gelir kaynaklarınızı açıklayın. Türk yargısına hesap vereceksiniz” çağrısı yaptı.

“ANKAPARK UMRE GEZİSİ VE GONG İDDİASI”

Ankapark tanıtımı için Cidde’de reyon tutulduğunu, ancak Gökçek ve eşinin belediye parasıyla umre gezisi yaptığını iddia eden Yavaş, “Avrupa’dan manken getirip gong çaldırdılar, 41 milyon TL verdiler” diyerek harcamaları eleştirdi. Başkan Yavaş, “Konser yapmayan yer var mı? Milli Günlerimizi coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyet hafızasını nesillere aktaracağız” diyerek eleştirilere yanıt verdi.

“HESAP VER, EVDEN ÇIK”

Yavaş, Melih Gökçek’in usulsüz oturduğu evin mahkeme kararıyla tespit edildiğini belirterek, “Çık bakayım o evden. Oğlan villa yapıyor, bir katına seni oturtur. Ankara halkının malını geri ver” dedi. Ayrıca, bilirkişilerin tarafsızlığına şüphe düştüğünü, bu kişiler hakkında soruşturma açılması gerektiğini vurgulayan Yavaş, “Çalmadan çalışılabileceğini ispat edeceğim. Çocuklarıma haram lokma yedirmedim, ama helal lokma yedirmemişlerin laflarını boğazlarına tıkacağım” diyerek Gökçek dönemine yönelik suçlamalarını sürdüreceğini belirtti.

Yavaş, konuların adil yargılanması için hukuki mücadelesini sürdüreceğini kaydetti.