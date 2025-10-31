İzmir'in Ödemiş ilçesinde dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre derinliğindeki kuyuya düşen 80 yaşındaki bir kişi, İzmir İtfaiyesi'nin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Ödemiş ilçesi Gölcük Mahallesi'nde öğle saatlerinde 80 yaşındaki Halil Tüysüz isimli bir kişinin dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre derinliğindeki kuyuya düştüğü ihbarı üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, gerekli önlemleri alarak kuyuya indi.

Kuyu içinde yapılan ilk belirlemelere göre kazazede vatandaşın vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi.

İtfaiye ekipleri, ilk müdahaleyi kuyuda yaparak Tüysüz'ün kırık bölgelerine atel taktı. Yaklaşık 30 dakika süren titiz çalışmanın ardından yaralı, güvenli bir şekilde yukarıya çıkarılarak, AKS ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Kazazede Halil Tüysüz'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kurtarma çalışmasını endişeyle takip eden yakınları, başarılı müdahale için itfaiye ekiplerine teşekkür etti.