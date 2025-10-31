Kayseri Talas Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümünü doğaya armağan edilen fidanlarla taçlandırdı. Doğa Tutkunları İhtisas Spor Kulübü üyeleriyle birlikte Ali Dağı'nda düzenlenen etkinlikte çam ve meyve fidanları toprakla buluşturuldu.

KAYSERİ (İGFA)- Cumhuriyet'in kuruluşunun yıl dönümünde anlamlı bir etkinliğe imza atan Kayseri Talas Belediyesi, çevre duyarlılığını ve milli coşkuyu bir arada yaşattı. Etkinlik kapsamında Ali Dağı'nın eteklerine onlarca fidan dikilerek hem doğaya nefes hem geleceğe umut kazandırıldı.

'HERKESİ AĞAÇ DİKMEYE DAVET EDİYORUZ'

Etkinliğe katılan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Cumhuriyet Bayramı'nı doğaya katkı sağlayarak kutlamanın önemine dikkat çekti:

'Cumhuriyetimizin 102. yılını kutladığımız bu anlamlı günde, Doğa Tutkunları İhtisas Spor Kulübü üyeleriyle birlikte Ali Dağı'na meyve ve çam fidanları diktik. Katılan herkese teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerimizi de doğaya katkı sağlamak için ağaç dikmeye davet ediyorum.'

DOĞA VE CUMHURİYET EL ELE

Ali Dağı'nda gerçekleşen etkinlikte Cumhuriyet coşkusu doğa sevgisiyle birleşti. Katılımcılar, ellerinde Türk bayraklarıyla fidan dikerek 'Yeşeren Cumhuriyet' mesajı verdi. Etkinlik sonunda, fidan dikme çağrısı yapılarak çevre bilincinin yaygınlaşması hedeflendi.

YEŞEREN FİDANLAR, YAŞAYAN CUMHURİYET

Talas Belediyesi'nin bu anlamlı organizasyonu, doğa dostu belediyecilik anlayışının güçlü bir örneği oldu. Cumhuriyet'in 102. yılında dikilen her bir fidan, geleceğe bırakılan canlı bir miras olarak Ali Dağı'nda kök salmaya başladı